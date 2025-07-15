https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html

Политолог рассказал о планах Запада вовлечь Молдавию в конфликт с Россией

Политолог рассказал о планах Запада вовлечь Молдавию в конфликт с Россией - РИА Новости, 15.07.2025

Политолог рассказал о планах Запада вовлечь Молдавию в конфликт с Россией

Запад надеется вовлечь Молдавию в вооруженный конфликт с Россией и Приднестровьем, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:23:00+03:00

2025-07-15T14:23:00+03:00

2025-07-15T14:23:00+03:00

в мире

молдавия

россия

кишинев

майя санду

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

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ТИРАСПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Запад надеется вовлечь Молдавию в вооруженный конфликт с Россией и Приднестровьем, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Служба внешней разведки (СВР) России сообщила о расчетах НАТО, что молдаване станут "пушечным мясом" в случае начала вооруженных действий против Российской Федерации, "Сегодня Молдавия очутилась с внешнеполитической точки зрения в очень уязвимом положении, так как администрация (президента республики) Майи Санду чувствует, что западники хотят перевести Кишинев из антироссийского "оловянного солдатика" в статус реального бойца на фронте", - сказал Сафонов. Он полагает, что группировка Санду почти каждый день продолжает атаковать Москву "самыми глупыми выпадами и обвинениями" и ведет к разрыву с Россией. "Но насколько Кишинев готов воевать? Сам, один на один - с ПМР и российскими частями в Приднестровье - вряд ли. Но вот при помощи англо-французов и румын – вполне может быть. Если Лондон и Париж решатся рвануть на Одессу, этот "самый французский из всех украинских городов", как говорят французские аналитики, заодно может быть запущен план разгрома и оккупации Приднестровья", - отметил приднестровский депутат. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250714/sandu-2028998803.html

https://ria.ru/20250714/svr-2028993901.html

молдавия

россия

кишинев

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в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато