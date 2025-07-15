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Госдума приняла закон о наказании за немаркированные сигареты и вейпы
Госдума приняла закон о наказании за немаркированные сигареты и вейпы - РИА Новости, 15.07.2025
Госдума приняла закон о наказании за немаркированные сигареты и вейпы
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:29:00+03:00
2025-07-15T14:29:00+03:00
2025-07-15T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации, предусмотренной законодательством. Закон направлен на борьбу с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции, оборот которой осуществляется без контрольных кодов и сведений, позволяющих отследить происхождение товара и уплату акцизов. Им устанавливается, что такие действия, совершённые в крупном размере (стоимость продукции свыше 100 тысяч рублей), будут наказываться в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Если сумма нарушений превысит один миллион рублей, то деяние будет считаться совершённым в особо крупном размере. Также законом обновляется статья УК об изготовлении, сбыте и использовании поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, средств идентификации или знаков соответствия для маркировки алкоголя, табачной и никотинсодержащей продукции. Новая редакция уточняет терминологию и включает не только табачные изделия, но и табачную продукцию, а также никотинсодержащие изделия - например, вейпы. Данная норма разработана на фоне роста объёма нелегального оборота табачной продукции. Предлагаемые изменения позволяют признать отсутствие маркировки при производстве и продаже товаров не только административным нарушением. Реализация закона позволит эффективнее пресекать производство и сбыт нелегальной табачной и никотиновой продукции, а также усиливает ответственность за подделку средств маркировки.
https://ria.ru/20250703/sigarety-2027020318.html
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россия, госдума рф, общество, сигареты, курение, здоровье - общество, здоровье, вейпы
Россия, Госдума РФ, Общество, Сигареты, Курение, Здоровье - Общество, Здоровье, Вейпы
Госдума приняла закон о наказании за немаркированные сигареты и вейпы
Госдума приняла закон об уголовном наказании за немаркированные сигареты и вейпы
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за производство, хранение, перевозку, сбыт и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки или информации, предусмотренной законодательством.
Закон направлен на борьбу с нелегальным рынком табачной и никотинсодержащей продукции, оборот которой осуществляется без контрольных кодов и сведений, позволяющих отследить происхождение товара и уплату акцизов.
Им устанавливается, что такие действия, совершённые в крупном размере (стоимость продукции свыше 100 тысяч рублей), будут наказываться в соответствии с Уголовным кодексом РФ
. Если сумма нарушений превысит один миллион рублей, то деяние будет считаться совершённым в особо крупном размере.
Также законом обновляется статья УК об изготовлении, сбыте и использовании поддельных акцизных марок, федеральных специальных марок, средств идентификации или знаков соответствия для маркировки алкоголя, табачной и никотинсодержащей продукции.
Новая редакция уточняет терминологию и включает не только табачные изделия, но и табачную продукцию, а также никотинсодержащие изделия - например, вейпы.
Данная норма разработана на фоне роста объёма нелегального оборота табачной продукции. Предлагаемые изменения позволяют признать отсутствие маркировки при производстве и продаже товаров не только административным нарушением. Реализация закона позволит эффективнее пресекать производство и сбыт нелегальной табачной и никотиновой продукции, а также усиливает ответственность за подделку средств маркировки.