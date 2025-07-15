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ГД разрешила признавать организации экстремистскими за действия основателей
ГД разрешила признавать организации экстремистскими за действия основателей - РИА Новости, 15.07.2025
ГД разрешила признавать организации экстремистскими за действия основателей
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому статус экстремистской организация может получить из-за... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:12:00+03:00
2025-07-15T14:12:00+03:00
2025-07-15T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому статус экстремистской организация может получить из-за приговора руководителя, основателя или участника организации за экстремистскую деятельность.Законом предусматривается возможность признания экстремистской организацией также экстремистского сообщества в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за создание сообщества, предусмотренного статьей 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества", за руководство этим сообществом или участие в нем.В пояснительной записке отмечается, что данная мера представляется необходимой, учитывая общественную опасность экстремистских сообществ.
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ГД разрешила признавать организации экстремистскими за действия основателей
ГД приняла закон о признании организации экстремистской за действия основателей