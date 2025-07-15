https://ria.ru/20250715/zakon-2029221829.html

ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства в июле

ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства в июле - РИА Новости, 15.07.2025

ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства в июле

Законопроект о расширении оснований лишения приобретенного гражданства РФ Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях до 23 июля, сообщил председатель РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:14:00+03:00

2025-07-15T13:14:00+03:00

2025-07-15T13:54:00+03:00

госдума рф

россия

общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Законопроект о расширении оснований лишения приобретенного гражданства РФ Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях до 23 июля, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин."Планируем выйти на принятие закона до 23 июля. Те, кто становятся гражданами России, обязаны соблюдать наши законы", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250711/gosduma-2028580888.html

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госдума рф, россия, общество, вячеслав володин