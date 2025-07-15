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ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства в июле - РИА Новости, 15.07.2025
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13:14 15.07.2025 (обновлено: 13:54 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/zakon-2029221829.html
ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства в июле
ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства в июле - РИА Новости, 15.07.2025
ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства в июле
Законопроект о расширении оснований лишения приобретенного гражданства РФ Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях до 23 июля, сообщил председатель РИА Новости, 15.07.2025
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госдума рф
россия
общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Законопроект о расширении оснований лишения приобретенного гражданства РФ Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях до 23 июля, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин."Планируем выйти на принятие закона до 23 июля. Те, кто становятся гражданами России, обязаны соблюдать наши законы", - написал он в своем Telegram-канале.
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госдума рф, россия, общество, вячеслав володин
Госдума РФ, Россия, Общество, Вячеслав Володин
ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства в июле

ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства до 23 июля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Законопроект о расширении оснований лишения приобретенного гражданства РФ Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях до 23 июля, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Планируем выйти на принятие закона до 23 июля. Те, кто становятся гражданами России, обязаны соблюдать наши законы", - написал он в своем Telegram-канале.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Госдуме предложили выдавать мигрантам гражданство при уплате налогов
11 июля, 15:06
 
Госдума РФРоссияОбществоВячеслав Володин
 
 
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