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ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства в июле
ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства в июле - РИА Новости, 15.07.2025
ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства в июле
Законопроект о расширении оснований лишения приобретенного гражданства РФ Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях до 23 июля, сообщил председатель РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:14:00+03:00
2025-07-15T13:14:00+03:00
2025-07-15T13:54:00+03:00
госдума рф
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вячеслав володин
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Законопроект о расширении оснований лишения приобретенного гражданства РФ Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях до 23 июля, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин."Планируем выйти на принятие закона до 23 июля. Те, кто становятся гражданами России, обязаны соблюдать наши законы", - написал он в своем Telegram-канале.
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госдума рф, россия, общество, вячеслав володин
Госдума РФ, Россия, Общество, Вячеслав Володин
ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства в июле
ГД примет закон об основаниях для лишения приобретенного гражданства до 23 июля