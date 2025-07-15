https://ria.ru/20250715/zabolevaemost-2029337325.html
В России стабилизировалась эпидситуация с корью
В России стабилизировалась эпидситуация с корью - РИА Новости, 15.07.2025
В России стабилизировалась эпидситуация с корью
Пик циклического подъема заболеваемости корью отмечался в марте 2024 года, сейчас эпидситуация с ней в России стабилизировалась, более 90% очагов кори не имеют... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:08:00+03:00
2025-07-15T22:08:00+03:00
2025-07-15T22:08:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пик циклического подъема заболеваемости корью отмечался в марте 2024 года, сейчас эпидситуация с ней в России стабилизировалась, более 90% очагов кори не имеют распространения, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что в РФ и в мире в 2023–2024 годах наблюдался очередной циклический подъем заболеваемости корью, который регистрируется каждые 4-6 лет и связан с накоплением группы восприимчивых лиц в период пандемии СОVID-19. "Пик циклического подъема отмечался в марте 2024 года, с апреля 2024 года зарегистрировано снижение заболеваемости корью. Болели корью преимущественно не привитые против данной инфекции лица. Благодаря проведению комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе иммунизации населения, в настоящее время эпидситуация по заболеваемости корью стабилизировалась", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что за 6 месяцев 2025 года планы по вакцинации и ревакцинации против кори среди совокупного населения выполнены на 74,3% и 50,4%. Благодаря оперативно проводимой иммунизации по эпидпоказаниям более 90% очагов кори не имеют распространения. "В 2025 году в регионах продолжилась также подчищающая иммунизация против кори населения страны, трудовых мигрантов, не привитых против кори и не болевших корью ранее. В рамках подчищающей иммунизации на текущий период в Российской Федерации привито около 560 тысяч человек - 72% от числа подлежащих", - пояснили там.
https://ria.ru/20250620/tif-2024203407.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), корь
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Корь
В России стабилизировалась эпидситуация с корью
Роспотребнадзор: эпидситуация с корью в России стабилизировалась
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пик циклического подъема заболеваемости корью отмечался в марте 2024 года, сейчас эпидситуация с ней в России стабилизировалась, более 90% очагов кори не имеют распространения, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там уточнили, что в РФ
и в мире в 2023–2024 годах наблюдался очередной циклический подъем заболеваемости корью, который регистрируется каждые 4-6 лет и связан с накоплением группы восприимчивых лиц в период пандемии СОVID-19.
"Пик циклического подъема отмечался в марте 2024 года, с апреля 2024 года зарегистрировано снижение заболеваемости корью. Болели корью преимущественно не привитые против данной инфекции лица. Благодаря проведению комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе иммунизации населения, в настоящее время эпидситуация по заболеваемости корью стабилизировалась", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что за 6 месяцев 2025 года планы по вакцинации и ревакцинации против кори среди совокупного населения выполнены на 74,3% и 50,4%. Благодаря оперативно проводимой иммунизации по эпидпоказаниям более 90% очагов кори не имеют распространения.
"В 2025 году в регионах продолжилась также подчищающая иммунизация против кори населения страны, трудовых мигрантов, не привитых против кори и не болевших корью ранее. В рамках подчищающей иммунизации на текущий период в Российской Федерации привито около 560 тысяч человек - 72% от числа подлежащих", - пояснили там.