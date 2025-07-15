Экс-премьер Молдавии поддержал забастовку адвокатов
Тарлев поддержал забастовку адвокатов в Молдавии из-за давления властей
© Sputnik / OsmatescoВасилий Тарлев
© Sputnik / Osmatesco
Василий Тарлев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Будущее Молдовы", бывший премьер-министр Василий Тарлев поддержал забастовку адвокатов, подтвердив их опасения о давлении со стороны властей.
Ранее Союз адвокатов Молдавии объявил о начале всеобщей забастовки с 15 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. Законодательные инициативы угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в "политически подчиненную структуру". Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов - запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в Комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в Комиссию по этике и дисциплине, а также в Лицензионную комиссию, усиливая государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. Поправки были приняты парламентским большинством партии "Действие и солидарность" на фоне завершения мандата действующего состава парламента. Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября.
"Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) вместо реформы юстиции, захватывают судебную систему Молдавии, для расправы над оппозицией перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Под прикрытием евроинтеграции в стране оказывают давление на адвокатов. Забастовка адвокатов Молдавии — это не каприз, а отчаянный протест против попыток сломать хребет системе правовой защиты…. Попытка навязать так называемую "реформу" адвокатуры без учета мнения профессионального сообщества — это не реформа, а узурпация. Это удар по конституции, по самим принципам правового государства, которым власть так любит прикрываться на форумах с кураторами", - приводит слова Тарлева пресс-служба партии "Будущее Молдовы".
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.