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Самарские производители покажут товары на ярмарке в июле

Самарские производители покажут товары на ярмарке в июле - РИА Новости, 15.07.2025

Самарские производители покажут товары на ярмарке в июле

Выставка-продажа товаров самарских предпринимателей пройдет 19 и 20 июля в Струковском саду города, сообщает пресс-служба правительства области. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:36:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Выставка-продажа товаров самарских предпринимателей пройдет 19 и 20 июля в Струковском саду города, сообщает пресс-служба правительства области. Маркет соберет на своей площадке производителей сувениров, игрушек, товаров для красоты и здорового образа жизни, а также и многих других. "Центр "Мой бизнес" регулярно проводит выставки-продажи на территории города, в рамках крупных региональных событий. Для самарских производителей это возможность бесплатно представить свою продукцию и найти своих клиентов", – рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного Минэкономразвития Лариса Названова, ее слова приводит пресс-служба. При поддержке Минэкономразвития Самарской области и регионального центра "Мой бизнес" свою продукцию на маркете представят самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства региона. В рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" выставки-продажи регулярно проводятся как самостоятельные мероприятия, так и в рамках региональных событий. До конца года центр "Мой бизнес" планирует провести еще несколько выставок-продаж.

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