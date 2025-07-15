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Самарские производители покажут товары на ярмарке в июле
Самарские производители покажут товары на ярмарке в июле - РИА Новости, 15.07.2025
Самарские производители покажут товары на ярмарке в июле
Выставка-продажа товаров самарских предпринимателей пройдет 19 и 20 июля в Струковском саду города, сообщает пресс-служба правительства области. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:36:00+03:00
2025-07-15T18:36:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Выставка-продажа товаров самарских предпринимателей пройдет 19 и 20 июля в Струковском саду города, сообщает пресс-служба правительства области. Маркет соберет на своей площадке производителей сувениров, игрушек, товаров для красоты и здорового образа жизни, а также и многих других. "Центр "Мой бизнес" регулярно проводит выставки-продажи на территории города, в рамках крупных региональных событий. Для самарских производителей это возможность бесплатно представить свою продукцию и найти своих клиентов", – рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного Минэкономразвития Лариса Названова, ее слова приводит пресс-служба. При поддержке Минэкономразвития Самарской области и регионального центра "Мой бизнес" свою продукцию на маркете представят самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства региона. В рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" выставки-продажи регулярно проводятся как самостоятельные мероприятия, так и в рамках региональных событий. До конца года центр "Мой бизнес" планирует провести еще несколько выставок-продаж.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самарская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Самарская область
Самарские производители покажут товары на ярмарке в июле
Самарские производители представят продукцию на ярмарке 19 и 20 июля
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Выставка-продажа товаров самарских предпринимателей пройдет 19 и 20 июля в Струковском саду города, сообщает пресс-служба правительства области.
Маркет соберет на своей площадке производителей сувениров, игрушек, товаров для красоты и здорового образа жизни, а также и многих других.
"Центр "Мой бизнес" регулярно проводит выставки-продажи на территории города, в рамках крупных региональных событий. Для самарских производителей это возможность бесплатно представить свою продукцию и найти своих клиентов", – рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного Минэкономразвития Лариса Названова, ее слова приводит пресс-служба.
При поддержке Минэкономразвития Самарской области и регионального центра "Мой бизнес" свою продукцию на маркете представят самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства региона.
В рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" выставки-продажи регулярно проводятся как самостоятельные мероприятия, так и в рамках региональных событий. До конца года центр "Мой бизнес" планирует провести еще несколько выставок-продаж.