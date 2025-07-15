США и Европа разрешили Украине наступление на Россию, заявили в Японии
Минобороны Японии: США и Европа разрешили Украине наступление на Россию
Военнослужащие ВС России в Курской области. Архивное фото
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. США, Великобритания и часть европейских стран в июне 2024 года разрешили Украине наступление на приграничные районы России с использованием своего оружия, говорится в докладе министерства обороны Японии – Белой книге обороны за 2025 год.
Об этом говорится в новой, появившейся только в этом году главе о "продвижении России на востоке Украины и в Харьковской области и о наступлении Украины на приграничные районы России".
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"Отмечается, что в июне 2024 года США, Великобритания и часть европейских стран в связи с наступлением (РФ - ред.) в Харьковской области разрешили Украине наступление на приграничные районы на территории России с использованием переданного каждой страной оружия, за исключением ракет большой дальности", - говорится в подразделе "Наступление войск Украины на приграничные районы России и расширение захваченной территории на востоке армией России".
Отмечается, что Владимир Зеленский в феврале 2025 года хотел использовать атакованные районы Курской области для размена.
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
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