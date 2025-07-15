https://ria.ru/20250715/yaponiya-2029144051.html

США и Европа разрешили Украине наступление на Россию, заявили в Японии

США и Европа разрешили Украине наступление на Россию, заявили в Японии - РИА Новости, 15.07.2025

США и Европа разрешили Украине наступление на Россию, заявили в Японии

США, Великобритания и часть европейских стран в июне 2024 года разрешили Украине наступление на приграничные районы России с использованием своего оружия,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:23:00+03:00

2025-07-15T05:23:00+03:00

2025-07-15T05:23:00+03:00

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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. США, Великобритания и часть европейских стран в июне 2024 года разрешили Украине наступление на приграничные районы России с использованием своего оружия, говорится в докладе министерства обороны Японии – Белой книге обороны за 2025 год. Об этом говорится в новой, появившейся только в этом году главе о "продвижении России на востоке Украины и в Харьковской области и о наступлении Украины на приграничные районы России". "Отмечается, что в июне 2024 года США, Великобритания и часть европейских стран в связи с наступлением (РФ - ред.) в Харьковской области разрешили Украине наступление на приграничные районы на территории России с использованием переданного каждой страной оружия, за исключением ракет большой дальности", - говорится в подразделе "Наступление войск Украины на приграничные районы России и расширение захваченной территории на востоке армией России". Отмечается, что Владимир Зеленский в феврале 2025 года хотел использовать атакованные районы Курской области для размена. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.

https://ria.ru/20250711/strelok-2028596605.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, украина, россия, владимир зеленский, в мире