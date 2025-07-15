https://ria.ru/20250715/yaponiya-2029143223.html

Минобороны Японии отметило оснащение ВС России новыми вооружениями

Минобороны Японии отметило оснащение ВС России новыми вооружениями - РИА Новости, 15.07.2025

Минобороны Японии отметило оснащение ВС России новыми вооружениями

Минобороны Японии в ежегодном докладе – Белой книге обороны за 2025 год - отмечает разработку в России всех видов нового оружия и увеличение армии. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:03:00+03:00

2025-07-15T05:03:00+03:00

2025-07-15T07:10:00+03:00

япония

россия

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40678/35/406783541_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_81f8ba4e423784a0837180c19ae256a4.jpg

ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Минобороны Японии в ежегодном докладе – Белой книге обороны за 2025 год - отмечает разработку в России всех видов нового оружия и увеличение армии. "Россия, провозглашающая "сильное государство", продвигала разработку и оснащение новых вооружений всех видов, но после начала вторжения на Украину произошла ориентация на численное увеличение личного состава и реорганизацию и укрупнение войск", - говорится в докладе. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.

https://ria.ru/20250701/yaponiya-2026597995.html

япония

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, украина, в мире