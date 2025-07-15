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Минобороны Японии отметило оснащение ВС России новыми вооружениями - РИА Новости, 15.07.2025
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05:03 15.07.2025 (обновлено: 07:10 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/yaponiya-2029143223.html
Минобороны Японии отметило оснащение ВС России новыми вооружениями
Минобороны Японии отметило оснащение ВС России новыми вооружениями - РИА Новости, 15.07.2025
Минобороны Японии отметило оснащение ВС России новыми вооружениями
Минобороны Японии в ежегодном докладе – Белой книге обороны за 2025 год - отмечает разработку в России всех видов нового оружия и увеличение армии. РИА Новости, 15.07.2025
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Минобороны Японии в ежегодном докладе – Белой книге обороны за 2025 год - отмечает разработку в России всех видов нового оружия и увеличение армии. "Россия, провозглашающая "сильное государство", продвигала разработку и оснащение новых вооружений всех видов, но после начала вторжения на Украину произошла ориентация на численное увеличение личного состава и реорганизацию и укрупнение войск", - говорится в докладе. Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
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япония, россия, украина, в мире
Япония, Россия, Украина, В мире
Минобороны Японии отметило оснащение ВС России новыми вооружениями

МО Японии отметило оснащение ВС России новыми вооружениями и увеличение армии

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГорода мира. Токио
Города мира. Токио - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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ТОКИО, 15 июл – РИА Новости. Минобороны Японии в ежегодном докладе – Белой книге обороны за 2025 год - отмечает разработку в России всех видов нового оружия и увеличение армии.
"Россия, провозглашающая "сильное государство", продвигала разработку и оснащение новых вооружений всех видов, но после начала вторжения на Украину произошла ориентация на численное увеличение личного состава и реорганизацию и укрупнение войск", - говорится в докладе.
Белая книга обороны – ежегодный доклад министерства обороны Японии о ситуации в мире с точки зрения обороны страны, а также о деятельности сил самообороны за год и основных тенденциях в мире и в сфере обороны Японии. Впервые Белая книга обороны Японии была опубликована в 1970 году, а с 1976 года публикуется ежегодно. Книга не является стратегическим документом, это обзор изменений в сфере обороны, произошедших за год, и деятельности сил самообороны Японии. Во вторник Белая книга обороны была представлена на рассмотрение правительства Японии.
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