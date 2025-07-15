Рейтинг@Mail.ru
Агропромышленная выставка пройдет в Подмосковье 14 августа - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:11 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/vystavka-2029286748.html
Агропромышленная выставка пройдет в Подмосковье 14 августа
Агропромышленная выставка пройдет в Подмосковье 14 августа - РИА Новости, 15.07.2025
Агропромышленная выставка пройдет в Подмосковье 14 августа
Агропромышленная выставка "День поля Московской области – 2025" состоится 14 августа в деревне Машоново муниципального округа Зарайск, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:11:00+03:00
2025-07-15T17:11:00+03:00
новости подмосковья
твой бизнес – новости
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594587047_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6a342099b444980a16b7ac1175d539b.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Агропромышленная выставка "День поля Московской области – 2025" состоится 14 августа в деревне Машоново муниципального округа Зарайск, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Мероприятие объединит сельхозтоваропроизводителей и фермеров, работников агропрома, ученых, представителей агробизнеса и отраслевых ассоциаций. Как уточняют в региональном Минсельхозе, на выставке представят российскую и зарубежную сельхозтехнику, а также продукцию региональных аграриев. В программе – дискуссии и круглые столы по вопросам развития агротехнологий, генотипирования в животноводстве, отечественного семеноводства и производства средств защиты растений. Ключевым событием станет конкурс механизаторов "Пахарь – 2025". Участники продемонстрируют профессиональные навыки в обработке почвы, современные методы и работу сельхозтехники. Победитель получит автомобиль. Развлекательную программу дополнят выступления творческих и художественных коллективов региона. Регистрация начнется в 9.00, официальное открытие планируется в 10.00.
https://ria.ru/20250715/borschevik-2029283640.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594587047_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8d34d6e8adae8e08c7da413e52dbfc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Агропромышленная выставка пройдет в Подмосковье 14 августа

Агровыставку "День поля Московской области – 2025" проведут 14 августа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Колосья пшеницы . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Агропромышленная выставка "День поля Московской области – 2025" состоится 14 августа в деревне Машоново муниципального округа Зарайск, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Мероприятие объединит сельхозтоваропроизводителей и фермеров, работников агропрома, ученых, представителей агробизнеса и отраслевых ассоциаций.
Как уточняют в региональном Минсельхозе, на выставке представят российскую и зарубежную сельхозтехнику, а также продукцию региональных аграриев. В программе – дискуссии и круглые столы по вопросам развития агротехнологий, генотипирования в животноводстве, отечественного семеноводства и производства средств защиты растений.
Ключевым событием станет конкурс механизаторов "Пахарь – 2025". Участники продемонстрируют профессиональные навыки в обработке почвы, современные методы и работу сельхозтехники. Победитель получит автомобиль. Развлекательную программу дополнят выступления творческих и художественных коллективов региона.
Регистрация начнется в 9.00, официальное открытие планируется в 10.00.
Борщевик - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Свыше 6 тысяч гектаров земли повторно обработаны от борщевика в Подмосковье
16:57
 
Новости ПодмосковьяТвой бизнес – новостиМосковская область (Подмосковье)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала