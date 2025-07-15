https://ria.ru/20250715/vystavka-2029286748.html
Агропромышленная выставка пройдет в Подмосковье 14 августа
Агропромышленная выставка пройдет в Подмосковье 14 августа - РИА Новости, 15.07.2025
Агропромышленная выставка пройдет в Подмосковье 14 августа
Агропромышленная выставка "День поля Московской области – 2025" состоится 14 августа в деревне Машоново муниципального округа Зарайск, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:11:00+03:00
2025-07-15T17:11:00+03:00
2025-07-15T17:11:00+03:00
новости подмосковья
твой бизнес – новости
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594587047_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6a342099b444980a16b7ac1175d539b.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Агропромышленная выставка "День поля Московской области – 2025" состоится 14 августа в деревне Машоново муниципального округа Зарайск, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Мероприятие объединит сельхозтоваропроизводителей и фермеров, работников агропрома, ученых, представителей агробизнеса и отраслевых ассоциаций. Как уточняют в региональном Минсельхозе, на выставке представят российскую и зарубежную сельхозтехнику, а также продукцию региональных аграриев. В программе – дискуссии и круглые столы по вопросам развития агротехнологий, генотипирования в животноводстве, отечественного семеноводства и производства средств защиты растений. Ключевым событием станет конкурс механизаторов "Пахарь – 2025". Участники продемонстрируют профессиональные навыки в обработке почвы, современные методы и работу сельхозтехники. Победитель получит автомобиль. Развлекательную программу дополнят выступления творческих и художественных коллективов региона. Регистрация начнется в 9.00, официальное открытие планируется в 10.00.
https://ria.ru/20250715/borschevik-2029283640.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594587047_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8d34d6e8adae8e08c7da413e52dbfc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Новости Подмосковья, Твой бизнес – новости, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Агропромышленная выставка пройдет в Подмосковье 14 августа
Агровыставку "День поля Московской области – 2025" проведут 14 августа
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Агропромышленная выставка "День поля Московской области – 2025" состоится 14 августа в деревне Машоново муниципального округа Зарайск, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Мероприятие объединит сельхозтоваропроизводителей и фермеров, работников агропрома, ученых, представителей агробизнеса и отраслевых ассоциаций.
Как уточняют в региональном Минсельхозе, на выставке представят российскую и зарубежную сельхозтехнику, а также продукцию региональных аграриев. В программе – дискуссии и круглые столы по вопросам развития агротехнологий, генотипирования в животноводстве, отечественного семеноводства и производства средств защиты растений.
Ключевым событием станет конкурс механизаторов "Пахарь – 2025". Участники продемонстрируют профессиональные навыки в обработке почвы, современные методы и работу сельхозтехники. Победитель получит автомобиль. Развлекательную программу дополнят выступления творческих и художественных коллективов региона.
Регистрация начнется в 9.00, официальное открытие планируется в 10.00.