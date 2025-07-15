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Агропромышленная выставка пройдет в Подмосковье 14 августа

Агропромышленная выставка пройдет в Подмосковье 14 августа - РИА Новости, 15.07.2025

Агропромышленная выставка пройдет в Подмосковье 14 августа

Агропромышленная выставка "День поля Московской области – 2025" состоится 14 августа в деревне Машоново муниципального округа Зарайск, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:11:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Агропромышленная выставка "День поля Московской области – 2025" состоится 14 августа в деревне Машоново муниципального округа Зарайск, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Мероприятие объединит сельхозтоваропроизводителей и фермеров, работников агропрома, ученых, представителей агробизнеса и отраслевых ассоциаций. Как уточняют в региональном Минсельхозе, на выставке представят российскую и зарубежную сельхозтехнику, а также продукцию региональных аграриев. В программе – дискуссии и круглые столы по вопросам развития агротехнологий, генотипирования в животноводстве, отечественного семеноводства и производства средств защиты растений. Ключевым событием станет конкурс механизаторов "Пахарь – 2025". Участники продемонстрируют профессиональные навыки в обработке почвы, современные методы и работу сельхозтехники. Победитель получит автомобиль. Развлекательную программу дополнят выступления творческих и художественных коллективов региона. Регистрация начнется в 9.00, официальное открытие планируется в 10.00.

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твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)