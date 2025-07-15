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Врачам, выявившим онкозаболевания, стали в пять раз чаще начислять выплаты
Врачам, выявившим онкозаболевания, стали в пять раз чаще начислять выплаты - РИА Новости, 15.07.2025
Врачам, выявившим онкозаболевания, стали в пять раз чаще начислять выплаты
Выплаты выявившим онкологические заболевания врачам стали чаще в пять раз в 2024 г по сравнению с 2023 годом, заявил глава Федерального фонда обязательного... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:01:00+03:00
2025-07-15T12:01:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Выплаты выявившим онкологические заболевания врачам стали чаще в пять раз в 2024 г по сравнению с 2023 годом, заявил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. За каждый случай подтверждения диагноза онкологического заболевания, обнаруженного во время диспансеризации или профосмотра, медицинской организации направляется дополнительное финансирование, и она в свою очередь выплачивает деньги сотрудникам. Такие доплаты врачи и медицинский персонал получают с 2020 года. "Уважаемые коллеги, если вы помните, в прошлом году мы переформатировали эту выплату, и вы тоже обращали на это внимание. Сейчас 1000 рублей платится первому медицинскому работнику, проявившему онконастороженность, и эффективность этой выплаты за прошлый год увеличилась сразу в пять раз по сравнению с 2023 годом", - сказал Баланин. Он уточнил, что в 2024 году на стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний было направлено 55 миллионов рублей.
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илья баланин, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, совет федерации рф, общество
Хорошие новости, Илья Баланин, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, Совет Федерации РФ, Общество
Врачам, выявившим онкозаболевания, стали в пять раз чаще начислять выплаты
ФФОМС: выплаты выявившим онкозаболевания врачам стали чаще в 5 раз в 2024 г