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Times: ВСУ назвали заявление Трампа о передаче систем Patriot фикцией - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/vsu-2029261781.html
Times: ВСУ назвали заявление Трампа о передаче систем Patriot фикцией
Times: ВСУ назвали заявление Трампа о передаче систем Patriot фикцией - РИА Новости, 15.07.2025
Times: ВСУ назвали заявление Трампа о передаче систем Patriot фикцией
В ВСУ назвали фикцией заявление президента США Дональда Трампа о том, что у некоей страны есть 17 систем Patriot, которые могут быть переданы Киеву, пишет... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:31:00+03:00
2025-07-15T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
дональд трамп
марк рютте
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В ВСУ назвали фикцией заявление президента США Дональда Трампа о том, что у некоей страны есть 17 систем Patriot, которые могут быть переданы Киеву, пишет газета Times. После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot. "Высокопоставленный украинский офицер... заявил, что заявление Трампа... это "фикция", - говорится в публикации. Как уточнил военный, до сих пор неясно, кто будет поставлять эти системы, которых в мире не так уж и много. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, сша, дональд трамп, марк рютте, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Times: ВСУ назвали заявление Трампа о передаче систем Patriot фикцией

Times: ВСУ назвали слова Трампа о возможной передаче Киеву 17 Patriot фикцией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В ВСУ назвали фикцией заявление президента США Дональда Трампа о том, что у некоей страны есть 17 систем Patriot, которые могут быть переданы Киеву, пишет газета Times.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot.
"Высокопоставленный украинский офицер... заявил, что заявление Трампа... это "фикция", - говорится в публикации.
Как уточнил военный, до сих пор неясно, кто будет поставлять эти системы, которых в мире не так уж и много.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Журналист раскрыл неудобную для Киева правду после заявления Трампа
13:07
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДональд ТрампМарк РюттеСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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