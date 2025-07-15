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ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:06:00+03:00
2025-07-15T12:06:00+03:00
2025-07-15T12:08:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Алексеевка, Храповщина, Рыжевка и Новая Сечь Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих. Уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, алексеевка, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Алексеевка, Сумская область
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки
МО: ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки