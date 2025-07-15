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ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
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12:06 15.07.2025 (обновлено: 12:08 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/vsu--2029203908.html
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 15.07.2025
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:06:00+03:00
2025-07-15T12:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
алексеевка
сумская область
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Алексеевка, Храповщина, Рыжевка и Новая Сечь Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих. Уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, алексеевка, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Алексеевка, Сумская область
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Алексеевка, Храповщина, Рыжевка и Новая Сечь Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 180 военнослужащих. Уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияАлексеевкаСумская область
 
 
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