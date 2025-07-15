https://ria.ru/20250715/vsu--2029172822.html

ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 15.07.2025

ВСУ обстреляли левый берег Днепра в Херсонской области

Украинская армия в течение суток нанесла 69 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:04:00+03:00

2025-07-15T10:04:00+03:00

2025-07-15T10:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

каир (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 15 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение суток нанесла 69 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 44 удара из ствольной артиллерии. Еще 25 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 10 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам подверглись Каиры, Любимовка, Заводовка, Горностаевка, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Великая Лепетиха, Новая Маячка, Каховка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

каир (город)

херсонская область

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днепр (река), каир (город), херсонская область , вооруженные силы украины