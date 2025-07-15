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Главы МИД России и Индии проводят встречу в КНР на полях СМИД ШОС
Главы МИД России и Индии проводят встречу в КНР на полях СМИД ШОС - РИА Новости, 15.07.2025
Главы МИД России и Индии проводят встречу в КНР на полях СМИД ШОС
Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят встречу в китайском городе Тяньцзинь на полях СМИД ШОС. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:40:00+03:00
2025-07-15T11:40:00+03:00
2025-07-15T12:42:00+03:00
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят встречу в китайском городе Тяньцзинь на полях СМИД ШОС. "Это хорошая возможность обсудить все те вещи, которые составляют суть наших отношений, дружбы", - сказал Лавров в начале встречи с индийским коллегой.
https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индия, тяньцзинь, сергей лавров, субраманиам джайшанкар, шос
В мире, Россия, Индия, Тяньцзинь, Сергей Лавров, Субраманиам Джайшанкар, ШОС
Главы МИД России и Индии проводят встречу в КНР на полях СМИД ШОС
Лавров и Джайшанкар проводят встречу в Тяньцзине на полях СМИД ШОС