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Главы МИД России и Индии проводят встречу в КНР на полях СМИД ШОС

Главы МИД России и Индии проводят встречу в КНР на полях СМИД ШОС - РИА Новости, 15.07.2025

Главы МИД России и Индии проводят встречу в КНР на полях СМИД ШОС

Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят встречу в китайском городе Тяньцзинь на полях СМИД ШОС. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:40:00+03:00

2025-07-15T11:40:00+03:00

2025-07-15T12:42:00+03:00

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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят встречу в китайском городе Тяньцзинь на полях СМИД ШОС. "Это хорошая возможность обсудить все те вещи, которые составляют суть наших отношений, дружбы", - сказал Лавров в начале встречи с индийским коллегой.

https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, индия, тяньцзинь, сергей лавров, субраманиам джайшанкар, шос