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Главы МИД России и Индии проводят встречу в КНР на полях СМИД ШОС - РИА Новости, 15.07.2025
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11:40 15.07.2025 (обновлено: 12:42 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/vstrecha-2029202588.html
Главы МИД России и Индии проводят встречу в КНР на полях СМИД ШОС
Главы МИД России и Индии проводят встречу в КНР на полях СМИД ШОС - РИА Новости, 15.07.2025
Главы МИД России и Индии проводят встречу в КНР на полях СМИД ШОС
Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят встречу в китайском городе Тяньцзинь на полях СМИД ШОС. РИА Новости, 15.07.2025
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят встречу в китайском городе Тяньцзинь на полях СМИД ШОС. "Это хорошая возможность обсудить все те вещи, которые составляют суть наших отношений, дружбы", - сказал Лавров в начале встречи с индийским коллегой.
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в мире, россия, индия, тяньцзинь, сергей лавров, субраманиам джайшанкар, шос
В мире, Россия, Индия, Тяньцзинь, Сергей Лавров, Субраманиам Джайшанкар, ШОС
Главы МИД России и Индии проводят встречу в КНР на полях СМИД ШОС

Лавров и Джайшанкар проводят встречу в Тяньцзине на полях СМИД ШОС

© Фото : МИД России/TelegramМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром "на полях" СМИД. 15 июля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях СМИД. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : МИД России/Telegram
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром "на полях" СМИД. 15 июля 2025
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят встречу в китайском городе Тяньцзинь на полях СМИД ШОС.
"Это хорошая возможность обсудить все те вещи, которые составляют суть наших отношений, дружбы", - сказал Лавров в начале встречи с индийским коллегой.
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В миреРоссияИндияТяньцзиньСергей ЛавровСубраманиам ДжайшанкарШОС
 
 
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