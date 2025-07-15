https://ria.ru/20250715/voronezh-2029229301.html
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников
Режим ЧС введён в Воронеже после атаки украинских беспилотников для устранения последствий ударов, заявил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:40:00+03:00
2025-07-15T13:40:00+03:00
2025-07-15T14:14:00+03:00
воронеж
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
госжилинспекция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029248987_0:41:1114:668_1920x0_80_0_0_0c9cc7f6802918434f9a6a7c81093d54.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Режим ЧС введён в Воронеже после атаки украинских беспилотников для устранения последствий ударов, заявил губернатор Александр Гусев.Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора региона, ранения получили 24 человека."Для устранения последствий террористической атаки на Воронеж создали оперативный штаб в правительстве области. Совместно с коллегами из администрации города приняли решение о введении режима ЧС на территории Воронежа", - написал Гусев в своём Telegram-канале.По данным губернатора, в результате атаки повреждены фасады 12 многоквартирных и трёх частных домов в Воронеже."В каждом районе города уже формируются ремонтно-восстановительные бригады, в которые будут привлечены сотрудники Госжилинспекции, Фонда капитального ремонта, управляющих компаний и специалисты строительных компаний региона", - добавил Гусев.По его словам, пострадавшим предложили разместиться в ПВР и гарантировал им необходимую помощь.Ранее мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что пострадало здание детского сада.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029248987_139:0:1030:668_1920x0_80_0_0_d324497d5388905a263313111d38057e.jpg
Поврежденные дома и автомобили: атака БПЛА на Воронеж
Дворец пионеров, а также несколько многоэтажных домов и не менее пяти автомобилей повреждены в Воронеже после утренней атаки украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-15T13:40
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), госжилинспекция
Воронеж, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Госжилинспекция
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников
Гусев: в Воронеже ввели режим ЧС после атаки БПЛА ВСУ