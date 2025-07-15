https://ria.ru/20250715/voronezh-2029229301.html

В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников

В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025

В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников

Режим ЧС введён в Воронеже после атаки украинских беспилотников для устранения последствий ударов, заявил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:40:00+03:00

2025-07-15T13:40:00+03:00

2025-07-15T14:14:00+03:00

воронеж

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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госжилинспекция

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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Режим ЧС введён в Воронеже после атаки украинских беспилотников для устранения последствий ударов, заявил губернатор Александр Гусев.Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора региона, ранения получили 24 человека."Для устранения последствий террористической атаки на Воронеж создали оперативный штаб в правительстве области. Совместно с коллегами из администрации города приняли решение о введении режима ЧС на территории Воронежа", - написал Гусев в своём Telegram-канале.По данным губернатора, в результате атаки повреждены фасады 12 многоквартирных и трёх частных домов в Воронеже."В каждом районе города уже формируются ремонтно-восстановительные бригады, в которые будут привлечены сотрудники Госжилинспекции, Фонда капитального ремонта, управляющих компаний и специалисты строительных компаний региона", - добавил Гусев.По его словам, пострадавшим предложили разместиться в ПВР и гарантировал им необходимую помощь.Ранее мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что пострадало здание детского сада.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Поврежденные дома и автомобили: атака БПЛА на Воронеж Дворец пионеров, а также несколько многоэтажных домов и не менее пяти автомобилей повреждены в Воронеже после утренней атаки украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-15T13:40 true PT0M19S

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воронеж, происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), госжилинспекция