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В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
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13:40 15.07.2025 (обновлено: 14:14 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/voronezh-2029229301.html
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников
Режим ЧС введён в Воронеже после атаки украинских беспилотников для устранения последствий ударов, заявил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:40:00+03:00
2025-07-15T14:14:00+03:00
воронеж
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
госжилинспекция
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Режим ЧС введён в Воронеже после атаки украинских беспилотников для устранения последствий ударов, заявил губернатор Александр Гусев.Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора региона, ранения получили 24 человека."Для устранения последствий террористической атаки на Воронеж создали оперативный штаб в правительстве области. Совместно с коллегами из администрации города приняли решение о введении режима ЧС на территории Воронежа", - написал Гусев в своём Telegram-канале.По данным губернатора, в результате атаки повреждены фасады 12 многоквартирных и трёх частных домов в Воронеже."В каждом районе города уже формируются ремонтно-восстановительные бригады, в которые будут привлечены сотрудники Госжилинспекции, Фонда капитального ремонта, управляющих компаний и специалисты строительных компаний региона", - добавил Гусев.По его словам, пострадавшим предложили разместиться в ПВР и гарантировал им необходимую помощь.Ранее мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что пострадало здание детского сада.
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воронеж
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Поврежденные дома и автомобили: атака БПЛА на Воронеж
Дворец пионеров, а также несколько многоэтажных домов и не менее пяти автомобилей повреждены в Воронеже после утренней атаки украинских БПЛА, передает корреспондент РИА Новости.
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воронеж, происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф), госжилинспекция
Воронеж, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Госжилинспекция
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников

Гусев: в Воронеже ввели режим ЧС после атаки БПЛА ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитые стекла в жилом доме в Воронеже после падения беспилотника самолетного типа
Разбитые стекла в жилом доме в Воронеже после падения беспилотника самолетного типа - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости
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Разбитые стекла в жилом доме в Воронеже после падения беспилотника самолетного типа
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Режим ЧС введён в Воронеже после атаки украинских беспилотников для устранения последствий ударов, заявил губернатор Александр Гусев.
Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора региона, ранения получили 24 человека.
"Для устранения последствий террористической атаки на Воронеж создали оперативный штаб в правительстве области. Совместно с коллегами из администрации города приняли решение о введении режима ЧС на территории Воронежа", - написал Гусев в своём Telegram-канале.
По данным губернатора, в результате атаки повреждены фасады 12 многоквартирных и трёх частных домов в Воронеже.
"В каждом районе города уже формируются ремонтно-восстановительные бригады, в которые будут привлечены сотрудники Госжилинспекции, Фонда капитального ремонта, управляющих компаний и специалисты строительных компаний региона", - добавил Гусев.
По его словам, пострадавшим предложили разместиться в ПВР и гарантировал им необходимую помощь.
Ранее мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что пострадало здание детского сада.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ВоронежПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Госжилинспекция
 
 
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