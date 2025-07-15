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В Воронеже детский сад пострадал при атаке беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
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09:45 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/voronezh-2029169573.html
В Воронеже детский сад пострадал при атаке беспилотников
В Воронеже детский сад пострадал при атаке беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
В Воронеже детский сад пострадал при атаке беспилотников
Здание детского сада в Воронеже пострадало в результате ночной атаки беспилотников, детей на время переведут в другие учреждения, рассказал мэр города Сергей... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:45:00+03:00
2025-07-15T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Здание детского сада в Воронеже пострадало в результате ночной атаки беспилотников, детей на время переведут в другие учреждения, рассказал мэр города Сергей Петрин. Ранее Минобороны РФ сообщало о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, в результате падения сбитого БПЛА ранения получили 16 человек. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома, посечены торговые объекты и автомобили. "В одном из детских садов посечены стекла. Детей на время переведем в соседние", - написал Петрин в Telegram-канале. Он отметил, что движение общественного транспорта в центральной части города в ближайшее время будет скорректировано, автобусы перенаправят по другим улицам. Управы районов начнут осмотр поврежденных объектов после того, как работу завершат правоохранительные органы.
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Воронеже детский сад пострадал при атаке беспилотников

Мэр Петрин: в детсаду в Воронеже посечены стекла при ночной атаке беспилотников

© Фото : соцсетиПоследствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Здание детского сада в Воронеже пострадало в результате ночной атаки беспилотников, детей на время переведут в другие учреждения, рассказал мэр города Сергей Петрин.
Ранее Минобороны РФ сообщало о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, в результате падения сбитого БПЛА ранения получили 16 человек. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома, посечены торговые объекты и автомобили.
"В одном из детских садов посечены стекла. Детей на время переведем в соседние", - написал Петрин в Telegram-канале.
Он отметил, что движение общественного транспорта в центральной части города в ближайшее время будет скорректировано, автобусы перенаправят по другим улицам. Управы районов начнут осмотр поврежденных объектов после того, как работу завершат правоохранительные органы.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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