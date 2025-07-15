https://ria.ru/20250715/voronezh-2029169573.html

В Воронеже детский сад пострадал при атаке беспилотников

В Воронеже детский сад пострадал при атаке беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025

В Воронеже детский сад пострадал при атаке беспилотников

Здание детского сада в Воронеже пострадало в результате ночной атаки беспилотников, детей на время переведут в другие учреждения, рассказал мэр города Сергей... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:45:00+03:00

2025-07-15T09:45:00+03:00

2025-07-15T09:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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воронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Здание детского сада в Воронеже пострадало в результате ночной атаки беспилотников, детей на время переведут в другие учреждения, рассказал мэр города Сергей Петрин. Ранее Минобороны РФ сообщало о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, в результате падения сбитого БПЛА ранения получили 16 человек. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома, посечены торговые объекты и автомобили. "В одном из детских садов посечены стекла. Детей на время переведем в соседние", - написал Петрин в Telegram-канале. Он отметил, что движение общественного транспорта в центральной части города в ближайшее время будет скорректировано, автобусы перенаправят по другим улицам. Управы районов начнут осмотр поврежденных объектов после того, как работу завершат правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)