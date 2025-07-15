https://ria.ru/20250715/voronezh-2029169573.html
В Воронеже детский сад пострадал при атаке беспилотников
В Воронеже детский сад пострадал при атаке беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
В Воронеже детский сад пострадал при атаке беспилотников
Здание детского сада в Воронеже пострадало в результате ночной атаки беспилотников, детей на время переведут в другие учреждения, рассказал мэр города Сергей... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:45:00+03:00
2025-07-15T09:45:00+03:00
2025-07-15T09:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029161035_0:487:2560:1927_1920x0_80_0_0_54f56090a152b74aede3886083698359.jpg
ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Здание детского сада в Воронеже пострадало в результате ночной атаки беспилотников, детей на время переведут в другие учреждения, рассказал мэр города Сергей Петрин. Ранее Минобороны РФ сообщало о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, в результате падения сбитого БПЛА ранения получили 16 человек. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома, посечены торговые объекты и автомобили. "В одном из детских садов посечены стекла. Детей на время переведем в соседние", - написал Петрин в Telegram-канале. Он отметил, что движение общественного транспорта в центральной части города в ближайшее время будет скорректировано, автобусы перенаправят по другим улицам. Управы районов начнут осмотр поврежденных объектов после того, как работу завершат правоохранительные органы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронеж
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029161035_0:4:2560:1924_1920x0_80_0_0_eec1d70994323ec508a572cffb614f53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор), министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Воронеже детский сад пострадал при атаке беспилотников
Мэр Петрин: в детсаду в Воронеже посечены стекла при ночной атаке беспилотников