https://ria.ru/20250715/voronezh-2029163607.html

Воронежский губернатор пообещал помочь пострадавшим от ночной атаки дронов

Воронежский губернатор пообещал помочь пострадавшим от ночной атаки дронов - РИА Новости, 15.07.2025

Воронежский губернатор пообещал помочь пострадавшим от ночной атаки дронов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал оказать помощь жителям, чье имущество пострадало в результате ночной атаки дронов ВСУ на регион. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:20:00+03:00

2025-07-15T09:20:00+03:00

2025-07-15T10:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

воронеж

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал оказать помощь жителям, чье имущество пострадало в результате ночной атаки дронов ВСУ на регион. Ранее Минобороны РФ сообщало о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора, в Воронеже в результате падения сбитого БПЛА ранения получили 15 человек. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей. "Муниципалитеты продолжают оценку ущерба на местах. Тем, чье имущество пострадало в результате ночной атаки, обязательно будет оказана помощь", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)