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Воронежский губернатор пообещал помочь пострадавшим от ночной атаки дронов
Воронежский губернатор пообещал помочь пострадавшим от ночной атаки дронов - РИА Новости, 15.07.2025
Воронежский губернатор пообещал помочь пострадавшим от ночной атаки дронов
Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал оказать помощь жителям, чье имущество пострадало в результате ночной атаки дронов ВСУ на регион. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:20:00+03:00
2025-07-15T09:20:00+03:00
2025-07-15T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал оказать помощь жителям, чье имущество пострадало в результате ночной атаки дронов ВСУ на регион. Ранее Минобороны РФ сообщало о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора, в Воронеже в результате падения сбитого БПЛА ранения получили 15 человек. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей. "Муниципалитеты продолжают оценку ущерба на местах. Тем, чье имущество пострадало в результате ночной атаки, обязательно будет оказана помощь", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Воронежский губернатор пообещал помочь пострадавшим от ночной атаки дронов
Гусев пообещал помочь жителям, чье имущество пострадало от атаки дронов ВСУ