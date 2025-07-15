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Воронежский губернатор пообещал помочь пострадавшим от ночной атаки дронов - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:20 15.07.2025 (обновлено: 10:10 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/voronezh-2029163607.html
Воронежский губернатор пообещал помочь пострадавшим от ночной атаки дронов
Воронежский губернатор пообещал помочь пострадавшим от ночной атаки дронов - РИА Новости, 15.07.2025
Воронежский губернатор пообещал помочь пострадавшим от ночной атаки дронов
Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал оказать помощь жителям, чье имущество пострадало в результате ночной атаки дронов ВСУ на регион. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:20:00+03:00
2025-07-15T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
воронеж
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал оказать помощь жителям, чье имущество пострадало в результате ночной атаки дронов ВСУ на регион. Ранее Минобороны РФ сообщало о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора, в Воронеже в результате падения сбитого БПЛА ранения получили 15 человек. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей. "Муниципалитеты продолжают оценку ущерба на местах. Тем, чье имущество пострадало в результате ночной атаки, обязательно будет оказана помощь", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
воронежская область
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происшествия, воронежская область, воронеж, александр гусев (губернатор), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Воронеж, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Воронежский губернатор пообещал помочь пострадавшим от ночной атаки дронов

Гусев пообещал помочь жителям, чье имущество пострадало от атаки дронов ВСУ

© Фото : соцсетиПоследствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области. 15 июля 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области. 15 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки со стороны ВСУ в Воронежской области. 15 июля 2025
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев пообещал оказать помощь жителям, чье имущество пострадало в результате ночной атаки дронов ВСУ на регион.
Ранее Минобороны РФ сообщало о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора, в Воронеже в результате падения сбитого БПЛА ранения получили 15 человек. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей.
"Муниципалитеты продолжают оценку ущерба на местах. Тем, чье имущество пострадало в результате ночной атаки, обязательно будет оказана помощь", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВоронежская областьВоронежАлександр Гусев (губернатор)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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