Европейские санкции не повлияют на работу блока "Победа", заявил Шор
Шор: санкции ЕС никак не повлияют на работу блока "Победа" в Молдавии
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧлен попечительского Совета АНО "Евразия" Илан Шор на ПМЭФ-2025
Член попечительского Совета АНО "Евразия" Илан Шор на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза против молдавского оппозиционного блока "Победа", не помешают его работе в Молдавии, заявил РИА Новости лидер политформирования Илан Шор.
"На работу блока "Победа" это (введение санкций - ред.) никак не повлияет. Наша цель — снести режим президента Майи Санду, убрать марионеточную партию власти, партию "Действие и солидарность". И мы этого добьемся", - заявил Шор.
Он отметил, что Евросоюз никак не может угрожать деятельности политсилы.
"Запретят въезд в Европу? Лишат кредитов под сумасшедшие проценты? После всего, что ЕС сделал с нашей страной руками Санду, их санкции не наказание, а награда. И признание того, что блок "Победа" — реальная политическая сила, с которой им приходится считаться", - подчеркнул Шор.
В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок якобы "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается его "связь с Иланом Шором".
Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.