https://ria.ru/20250715/vliyanie-2029313277.html

Европейские санкции не повлияют на работу блока "Победа", заявил Шор

Европейские санкции не повлияют на работу блока "Победа", заявил Шор - РИА Новости, 15.07.2025

Европейские санкции не повлияют на работу блока "Победа", заявил Шор

Санкции Евросоюза против молдавского оппозиционного блока "Победа", не помешают его работе в Молдавии, заявил РИА Новости лидер политформирования Илан Шор. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:36:00+03:00

2025-07-15T18:36:00+03:00

2025-07-15T18:50:00+03:00

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза против молдавского оппозиционного блока "Победа", не помешают его работе в Молдавии, заявил РИА Новости лидер политформирования Илан Шор.ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."На работу блока "Победа" это (введение санкций - ред.) никак не повлияет. Наша цель — снести режим президента Майи Санду, убрать марионеточную партию власти, партию "Действие и солидарность". И мы этого добьемся", - заявил Шор.Он отметил, что Евросоюз никак не может угрожать деятельности политсилы."Запретят въезд в Европу? Лишат кредитов под сумасшедшие проценты? После всего, что ЕС сделал с нашей страной руками Санду, их санкции не наказание, а награда. И признание того, что блок "Победа" — реальная политическая сила, с которой им приходится считаться", - подчеркнул Шор.В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок якобы "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается его "связь с Иланом Шором".Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.

https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html

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евросоюз, в мире, европа, илан шор, молдавия, майя санду