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Европейские санкции не повлияют на работу блока "Победа", заявил Шор - РИА Новости, 15.07.2025
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18:36 15.07.2025 (обновлено: 18:50 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/vliyanie-2029313277.html
Европейские санкции не повлияют на работу блока "Победа", заявил Шор
Европейские санкции не повлияют на работу блока "Победа", заявил Шор - РИА Новости, 15.07.2025
Европейские санкции не повлияют на работу блока "Победа", заявил Шор
Санкции Евросоюза против молдавского оппозиционного блока "Победа", не помешают его работе в Молдавии, заявил РИА Новости лидер политформирования Илан Шор. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:36:00+03:00
2025-07-15T18:50:00+03:00
евросоюз
в мире
европа
илан шор
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза против молдавского оппозиционного блока "Победа", не помешают его работе в Молдавии, заявил РИА Новости лидер политформирования Илан Шор.ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."На работу блока "Победа" это (введение санкций - ред.) никак не повлияет. Наша цель — снести режим президента Майи Санду, убрать марионеточную партию власти, партию "Действие и солидарность". И мы этого добьемся", - заявил Шор.Он отметил, что Евросоюз никак не может угрожать деятельности политсилы."Запретят въезд в Европу? Лишат кредитов под сумасшедшие проценты? После всего, что ЕС сделал с нашей страной руками Санду, их санкции не наказание, а награда. И признание того, что блок "Победа" — реальная политическая сила, с которой им приходится считаться", - подчеркнул Шор.В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок якобы "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается его "связь с Иланом Шором".Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.
https://ria.ru/20250715/zapad-2029241339.html
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евросоюз, в мире, европа, илан шор, молдавия, майя санду
Евросоюз, В мире, Европа, Илан Шор, Молдавия, Майя Санду
Европейские санкции не повлияют на работу блока "Победа", заявил Шор

Шор: санкции ЕС никак не повлияют на работу блока "Победа" в Молдавии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧлен попечительского Совета АНО "Евразия" Илан Шор на ПМЭФ-2025
Член попечительского Совета АНО Евразия Илан Шор на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Член попечительского Совета АНО "Евразия" Илан Шор на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Санкции Евросоюза против молдавского оппозиционного блока "Победа", не помешают его работе в Молдавии, заявил РИА Новости лидер политформирования Илан Шор.
ЕС внес в санкционный список три молдавские организации, включая политблок "Победа", и семь физлиц за якобы дестабилизацию ситуации в Молдавии, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
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"На работу блока "Победа" это (введение санкций - ред.) никак не повлияет. Наша цель — снести режим президента Майи Санду, убрать марионеточную партию власти, партию "Действие и солидарность". И мы этого добьемся", - заявил Шор.
Он отметил, что Евросоюз никак не может угрожать деятельности политсилы.
"Запретят въезд в Европу? Лишат кредитов под сумасшедшие проценты? После всего, что ЕС сделал с нашей страной руками Санду, их санкции не наказание, а награда. И признание того, что блок "Победа" — реальная политическая сила, с которой им приходится считаться", - подчеркнул Шор.
В мотивационной части к внесению в санкционный список оппозиционного блока "Победа" указывается, что блок якобы "подрывает демократический политический процесс, в том числе серьёзно вмешивался в проведение выборов и несёт ответственность за действия или политику, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Молдавии, демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в республике". В числе обвинений против "Победы" также указывается его "связь с Иланом Шором".
Среди других организаций в списки включены ООО А7 и "Культурно-образовательный центр Молдовы". В числе попавших под европейские санкции физлиц значатся лидер партии "Возрождение" Наталья Параска, молдавские политики, в их числе лидер "Победы" Вадим Грозаву.
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ЕвросоюзВ миреЕвропаИлан ШорМолдавияМайя Санду
 
 
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