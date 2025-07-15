https://ria.ru/20250715/vladimirov-2029333309.html

Владимиров дал поручения по улучшению водоснабжения на Ставрополье

Владимиров дал поручения по улучшению водоснабжения на Ставрополье - РИА Новости, 15.07.2025

Владимиров дал поручения по улучшению водоснабжения на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал поручения по вопросам водоснабжения, которые прозвучали на прямой линии со ставропольцами, сообщает... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T21:10:00+03:00

2025-07-15T21:10:00+03:00

2025-07-15T21:10:00+03:00

ставропольский край

владимир владимиров

россия

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988837529_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18aa85df73df4b732af7e7f0c3911e68.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров дал поручения по вопросам водоснабжения, которые прозвучали на прямой линии со ставропольцами, сообщает пресс-служба правительства региона. Так, жители многоквартирного дома по улице Тронина в Георгиевске указали, что в летний период в квартиры на верхних этажах не поднимается вода. Причина в недостаточном давлении в сети водоснабжения из-за повышенного разбора воды, в том числе на полив. "В летний сезон проблемы с водой вызывают справедливую критику. Да, воды не хватает. Значит надо ограничить строительство новых объектов. Сначала нужно обеспечить достаточный объем для существующего жилья, а потом думать о расширении населенных пунктов. Георгиевска это тоже касается", – приводит пресс-служба слова Владимирова. Еще одно сообщение о перебоях с водой поступило из Светлограда. Местная жительница рассказала о том, что до местного подразделения Крайводоканала трудно дозвониться. Губернатор поставил задачу до конца текущего года капитально отремонтировать местные очистные сооружения водоснабжения, а значит увеличится объем воды, подаваемой населению. Также глава края поручил руководству краевого МинЖКХ и Крайводоканала в ближайшее время представить предложения по повышению качества обратной связи с предприятием. Как минимум в летний период, когда проблема стоит особенно остро, информирование людей о сроках возобновления водоснабжения по адресам должно быть поставлено. "Масштабная модернизация систем водоснабжения в крае мы начали в 2019 году. В этом году улучшим водоснабжение около 240 тысяч жителей края. Одновременно формируем мероприятие на будущее. Их тоже нужно обеспечить финансированием. Поэтому работы еще много. Будем ее продолжать", – сказал Владимиров. По информации МинЖКХ края, ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" выполнены работы, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" по обновлению объектов и сетей водоснабжения на 24 территориях Ставрополья. Это позволит улучшить водоснабжение около 500 тысяч человек. На днях завершены работы по реконструкции очистных сооружений Ставрополя с увеличением мощности на 50 тысяч кубометров в сутки. Это улучшит подачу воды для абонентов краевого центра, населенных пунктов Шпаковского и Грачевского округов. В настоящее время ведутся работы по реконструкции очистных сооружений водоснабжения (ОСВ) в Ипатовском, Апанасенковском, Нефтекумском, Изобильненском и Александровском округах. По плану работы должны быть завершены до конца текущего года. Готовится документация для капремонта ОСВ Светлограда. Также в текущем году запланировано приступить к капремонту водоводов и других объектов водоснабжения в Туркменском, Георгиевском, Новоалександровском, Новоселицком и Петровском округах.

россия

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир владимиров, россия, ставропольский край