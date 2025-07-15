https://ria.ru/20250715/vladimirov-2029330130.html

Владимиров рассказал о планах строительства медучреждений на Ставрополье

Владимиров рассказал о планах строительства медучреждений на Ставрополье - РИА Новости, 15.07.2025

Владимиров рассказал о планах строительства медучреждений на Ставрополье

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о планах постройки медучреждений в регионе в ходе прямой линии с жителями, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T20:39:00+03:00

2025-07-15T20:39:00+03:00

2025-07-15T20:39:00+03:00

ставропольский край

владимир владимиров

ставропольский край

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о планах постройки медучреждений в регионе в ходе прямой линии с жителями, сообщает пресс-служба правительства края. В частности, речь шла о возведении новых корпусов онкологического диспансера и краевой детской больницы, а также поликлиники в Михайловске. Глава региона отметил, что ввести в эксплуатацию детскую больницу и поликлинику в Михайловске планируется до конца текущего года. "С новым корпусом онкодиспансера ситуация сложнее. Из-за введенных санкций стоимость медицинского оборудования серьезно возросла. Тем не менее рассчитываем, что в 2028 году введем в эксплуатацию", – сказал глава региона, его слова приводит пресс-служба. Губернатор также рассказал о планах краевых властей в сфере здравоохранения. "Благодаря президентским нацпроектам, федеральным и краевым программам в ближайшие три года рассчитываем строительство еще семи крупных объектов здравоохранения. В том числе поликлиники в поселке Новопятигорск и 204-м квартале Ставрополя, новый корпус психоневрологического диспансера. Продолжим возведение фельдшерско-акушерских пунктов, продолжим ремонты объектов", – подчеркнул Владимиров.

https://ria.ru/20250715/vladimirov-2029327466.html

ставропольский край

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владимир владимиров, ставропольский край