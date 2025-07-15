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Владимиров поручил обезопасить движение на выезде из Пятигорска - РИА Новости, 15.07.2025
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Ставропольский край
 
20:26 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/vladimirov-2029327466.html
Владимиров поручил обезопасить движение на выезде из Пятигорска
Владимиров поручил обезопасить движение на выезде из Пятигорска - РИА Новости, 15.07.2025
Владимиров поручил обезопасить движение на выезде из Пятигорска
Вопрос по искусственному ограждению участка на выезде из Пятигорска в направлении Иноземцево проработают, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T20:26:00+03:00
2025-07-15T20:26:00+03:00
ставропольский край
пятигорск
владимир владимиров
ставропольский край
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вопрос по искусственному ограждению участка на выезде из Пятигорска в направлении Иноземцево проработают, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. На прямую линию главы региона поступил вопрос, который касался безопасности дорожного движения на выезде из Пятигорска. "По искусственному ограждению на указанном вами участке дороги вопрос обязательно проработаем", – приводит пресс-служба правительства края слова губернатора. Заявительница обратила внимание губернатора края на ряд аварийных участков, в том числе малоинформативную и небезопасную разметку на одном из отрезков дороги в черте города. "На выезде из Пятигорска в направлении Иноземцево разметка уходит вправо, влево, наискосок. Водители, которые не знают этого, не подозревая, что надо сделать маневр вправо, не сразу могут сориентироваться, что приводит к возникновению аварий, выезду на встречную полосу движения. Просьба оградить отбойниками со светоотражающими элементами этот очень опасный участок трассы. Даже мы, местные, которые знаем это, всегда находимся в напряжении, потому что может всякое случиться", – говорится в обращении, которое приводит пресс-служба. Соответствующие поручения глава края дал профильным ведомствам. В пресс-службе напомнили, что в регионе подвели промежуточные итоги обновления местных дорог, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы". По поручению Владимирова, работы планируется завершить до начала нового учебного года, остальных — до конца дорожного сезона.
https://ria.ru/20250715/vladimirov-2029322624.html
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пятигорск, владимир владимиров, ставропольский край
Ставропольский край, Пятигорск, Владимир Владимиров, Ставропольский край
Владимиров поручил обезопасить движение на выезде из Пятигорска

Губернатор Владимиров поручил обезопасить движение на выезде из Пятигорска

© пресс-служба губернатора Ставропольского края и правительства регионаГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© пресс-служба губернатора Ставропольского края и правительства региона
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вопрос по искусственному ограждению участка на выезде из Пятигорска в направлении Иноземцево проработают, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
На прямую линию главы региона поступил вопрос, который касался безопасности дорожного движения на выезде из Пятигорска.
"По искусственному ограждению на указанном вами участке дороги вопрос обязательно проработаем", – приводит пресс-служба правительства края слова губернатора.
Заявительница обратила внимание губернатора края на ряд аварийных участков, в том числе малоинформативную и небезопасную разметку на одном из отрезков дороги в черте города.
"На выезде из Пятигорска в направлении Иноземцево разметка уходит вправо, влево, наискосок. Водители, которые не знают этого, не подозревая, что надо сделать маневр вправо, не сразу могут сориентироваться, что приводит к возникновению аварий, выезду на встречную полосу движения. Просьба оградить отбойниками со светоотражающими элементами этот очень опасный участок трассы. Даже мы, местные, которые знаем это, всегда находимся в напряжении, потому что может всякое случиться", – говорится в обращении, которое приводит пресс-служба.
Соответствующие поручения глава края дал профильным ведомствам.
В пресс-службе напомнили, что в регионе подвели промежуточные итоги обновления местных дорог, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие транспортной системы". По поручению Владимирова, работы планируется завершить до начала нового учебного года, остальных — до конца дорожного сезона.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Ставропольский крайПятигорскВладимир ВладимировСтавропольский край
 
 
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