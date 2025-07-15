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Владимиров: "Герои Ставрополья" помогает вовлекать бойцов в развитие края - РИА Новости, 15.07.2025
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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
 
19:53 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/vladimirov-2029322624.html
Владимиров: "Герои Ставрополья" помогает вовлекать бойцов в развитие края
Владимиров: "Герои Ставрополья" помогает вовлекать бойцов в развитие края - РИА Новости, 15.07.2025
Владимиров: "Герои Ставрополья" помогает вовлекать бойцов в развитие края
Краевая кадровая программа "Герои Ставрополья" помогает вовлекать тех, кто вчера защищал Родину с оружием в руках, в развитие края и нашей страны, сообщил... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:53:00+03:00
2025-07-15T19:53:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Краевая кадровая программа "Герои Ставрополья" помогает вовлекать тех, кто вчера защищал Родину с оружием в руках, в развитие края и нашей страны, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. В ходе прямой линии главы региона со ставропольцами был обсужден вопрос проекта "Герои Ставрополья". Она призвана содействовать вовлечению участников и ветеранов специальной военной операции в управленческую команду региона, напомнили в ведомстве. "Сегодня первую стадию обучения прошли около четырех десятков человек. У каждого из ребят есть наставник из числа представителей правительства края, министерств, муниципальной власти. Работы для всех хватит, а качества бойцов обязательно пригодится в мирной жизни", – приводит пресс-служба правительства Ставрополья слова Владимирова. Отдельно губернатор заострил внимание на важности проекта. "Программа "Герои Ставрополья" стала продолжением президентской программы "Время героев". И инициатива главы государства помогает вовлекать тех, кто вчера защищал Родину с оружием в руках, в созидательную деятельность, в развитие края и нашей страны. Это стимулируют и самих ребят, потому что они понимают, что важны для страны", – заключил Владимиров.
https://ria.ru/20250625/stavropol-2025335851.html
https://ria.ru/20250624/stavropole-2025063353.html
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владимир владимиров, ставропольский край
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край
Владимиров: "Герои Ставрополья" помогает вовлекать бойцов в развитие края

Владимиров: проект "Герои Ставрополья" помогает вовлекать бойцов в развитие края

© Фото : правительство Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : правительство Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Краевая кадровая программа "Герои Ставрополья" помогает вовлекать тех, кто вчера защищал Родину с оружием в руках, в развитие края и нашей страны, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
В ходе прямой линии главы региона со ставропольцами был обсужден вопрос проекта "Герои Ставрополья".
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Она призвана содействовать вовлечению участников и ветеранов специальной военной операции в управленческую команду региона, напомнили в ведомстве.
"Сегодня первую стадию обучения прошли около четырех десятков человек. У каждого из ребят есть наставник из числа представителей правительства края, министерств, муниципальной власти. Работы для всех хватит, а качества бойцов обязательно пригодится в мирной жизни", – приводит пресс-служба правительства Ставрополья слова Владимирова.
Отдельно губернатор заострил внимание на важности проекта.
"Программа "Герои Ставрополья" стала продолжением президентской программы "Время героев". И инициатива главы государства помогает вовлекать тех, кто вчера защищал Родину с оружием в руках, в созидательную деятельность, в развитие края и нашей страны. Это стимулируют и самих ребят, потому что они понимают, что важны для страны", – заключил Владимиров.
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Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольский край
 
 
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