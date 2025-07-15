https://ria.ru/20250715/vladimirov-2029322624.html

Владимиров: "Герои Ставрополья" помогает вовлекать бойцов в развитие края

Владимиров: "Герои Ставрополья" помогает вовлекать бойцов в развитие края - РИА Новости, 15.07.2025

Владимиров: "Герои Ставрополья" помогает вовлекать бойцов в развитие края

Краевая кадровая программа "Герои Ставрополья" помогает вовлекать тех, кто вчера защищал Родину с оружием в руках, в развитие края и нашей страны, сообщил... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T19:53:00+03:00

2025-07-15T19:53:00+03:00

2025-07-15T19:53:00+03:00

ставропольский край

владимир владимиров

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988837529_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_18aa85df73df4b732af7e7f0c3911e68.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Краевая кадровая программа "Герои Ставрополья" помогает вовлекать тех, кто вчера защищал Родину с оружием в руках, в развитие края и нашей страны, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. В ходе прямой линии главы региона со ставропольцами был обсужден вопрос проекта "Герои Ставрополья". Она призвана содействовать вовлечению участников и ветеранов специальной военной операции в управленческую команду региона, напомнили в ведомстве. "Сегодня первую стадию обучения прошли около четырех десятков человек. У каждого из ребят есть наставник из числа представителей правительства края, министерств, муниципальной власти. Работы для всех хватит, а качества бойцов обязательно пригодится в мирной жизни", – приводит пресс-служба правительства Ставрополья слова Владимирова. Отдельно губернатор заострил внимание на важности проекта. "Программа "Герои Ставрополья" стала продолжением президентской программы "Время героев". И инициатива главы государства помогает вовлекать тех, кто вчера защищал Родину с оружием в руках, в созидательную деятельность, в развитие края и нашей страны. Это стимулируют и самих ребят, потому что они понимают, что важны для страны", – заключил Владимиров.

https://ria.ru/20250625/stavropol-2025335851.html

https://ria.ru/20250624/stavropole-2025063353.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир владимиров, ставропольский край