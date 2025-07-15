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"Винлаб" намерен восстановить работу сайта в ближайшее время - РИА Новости, 15.07.2025
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17:54 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/vinlab-2029299500.html
"Винлаб" намерен восстановить работу сайта в ближайшее время
"Винлаб" намерен восстановить работу сайта в ближайшее время - РИА Новости, 15.07.2025
"Винлаб" намерен восстановить работу сайта в ближайшее время
Специалисты "Винлаба" работают над устранением неполадок на сайте, восстановить доступ к нему планируется до конца сегодняшнего дня либо завтра, 16 июля,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:54:00+03:00
2025-07-15T17:54:00+03:00
технологии
россия
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты "Винлаба" работают над устранением неполадок на сайте, восстановить доступ к нему планируется до конца сегодняшнего дня либо завтра, 16 июля, сообщили корреспонденту РИА Новости в контакт-центре ритейлера. "В данный момент специалисты работают над устранением неполадок. Точных сроков мы не можем вам сказать, когда они устранят. В ближайшее время... либо сегодня до конца рабочего дня, либо завтра", - сказали в контакт-центре в ответ на вопрос о том, когда появится возможность сделать онлайн-заказ. Ранее "Винлаб" в своем Telegram-канале сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также не работает сайт компании в связи с техническими работами. В свою очередь на сайте компании появилась информация о проведении технических работ "для его оптимизации и улучшения качества обслуживания".
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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технологии, россия, общество
Технологии, Россия, Общество
"Винлаб" намерен восстановить работу сайта в ближайшее время

"Винлаб" планирует восстановить доступ к сайту не позднее 16 июля

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Специалисты "Винлаба" работают над устранением неполадок на сайте, восстановить доступ к нему планируется до конца сегодняшнего дня либо завтра, 16 июля, сообщили корреспонденту РИА Новости в контакт-центре ритейлера.
"В данный момент специалисты работают над устранением неполадок. Точных сроков мы не можем вам сказать, когда они устранят. В ближайшее время... либо сегодня до конца рабочего дня, либо завтра", - сказали в контакт-центре в ответ на вопрос о том, когда появится возможность сделать онлайн-заказ.
Ранее "Винлаб" в своем Telegram-канале сообщил об ограничении возможности покупок онлайн и в розничных магазинах, также не работает сайт компании в связи с техническими работами. В свою очередь на сайте компании появилась информация о проведении технических работ "для его оптимизации и улучшения качества обслуживания".
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