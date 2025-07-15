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Венесуэла начала разработку собственного суверенного ИИ - РИА Новости, 15.07.2025
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03:47 15.07.2025 (обновлено: 03:50 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/venesuela-2029139020.html
Венесуэла начала разработку собственного суверенного ИИ
Венесуэла начала разработку собственного суверенного ИИ - РИА Новости, 15.07.2025
Венесуэла начала разработку собственного суверенного ИИ
Венесуэла в сотрудничестве с Китаем начала разработку собственного суверенного искусственного интеллекта, заявил президент Николас Мадуро в эфире своей... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T03:47:00+03:00
2025-07-15T03:50:00+03:00
в мире
технологии
венесуэла
китай
николас мадуро
си цзиньпин
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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Венесуэла в сотрудничестве с Китаем начала разработку собственного суверенного искусственного интеллекта, заявил президент Николас Мадуро в эфире своей еженедельной программы "С Мадуро +". "Все его (ИИ - ред.) используют. Но тот, которым все пользуются, - он предвзят, потому что с самого начала был создан предвзятым - с точки зрения и в интересах западного колониализма, империализма. Поэтому нам нужно построить наш собственный искусственный интеллект, официальный, суверенный, наш, с нашей историей, с нашим образом жизни", - сказал Мадуро. Он отметил, что проект реализуется в рамках соглашения, подписанного с председателем КНР Си Цзиньпином, и охватывает 13 стратегических направлений, "производственных двигателей" венесуэльской экономики. По словам главы венесуэльского государства, необходимо преодолеть технологическую зависимость от западных держав, так как, "новый колониализм распространяется именно через технологии, коммуникации и искусственный интеллект". Президент Венесуэлы подчеркнул, что создание собственного ИИ вполне возможно, несмотря на скепсис, и добавил, что страны Глобального Юга должны стремиться к технологическому равновесию. "Нам могут сказать, что это невозможно. Но нет — мы не должны зависеть от них. Нужно стремиться к равновесию, как говорил Боливар, равновесию в мире. Равновесие в области ИИ будет достигнуто путём создания искусственного интеллекта народов глобального Юга", - заключил Мадуро.
https://ria.ru/20250426/ii-2013543232.html
https://ria.ru/20250714/musk-2028975778.html
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в мире, технологии, венесуэла, китай, николас мадуро, си цзиньпин
В мире, Технологии, Венесуэла, Китай, Николас Мадуро, Си Цзиньпин
Венесуэла начала разработку собственного суверенного ИИ

Мадуро: Венесуэла в партнерстве с Китаем начала разработку суверенного ИИ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 15 июл - РИА Новости. Венесуэла в сотрудничестве с Китаем начала разработку собственного суверенного искусственного интеллекта, заявил президент Николас Мадуро в эфире своей еженедельной программы "С Мадуро +".
"Все его (ИИ - ред.) используют. Но тот, которым все пользуются, - он предвзят, потому что с самого начала был создан предвзятым - с точки зрения и в интересах западного колониализма, империализма. Поэтому нам нужно построить наш собственный искусственный интеллект, официальный, суверенный, наш, с нашей историей, с нашим образом жизни", - сказал Мадуро.
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Он отметил, что проект реализуется в рамках соглашения, подписанного с председателем КНР Си Цзиньпином, и охватывает 13 стратегических направлений, "производственных двигателей" венесуэльской экономики.
По словам главы венесуэльского государства, необходимо преодолеть технологическую зависимость от западных держав, так как, "новый колониализм распространяется именно через технологии, коммуникации и искусственный интеллект".
Президент Венесуэлы подчеркнул, что создание собственного ИИ вполне возможно, несмотря на скепсис, и добавил, что страны Глобального Юга должны стремиться к технологическому равновесию.
"Нам могут сказать, что это невозможно. Но нет — мы не должны зависеть от них. Нужно стремиться к равновесию, как говорил Боливар, равновесию в мире. Равновесие в области ИИ будет достигнуто путём создания искусственного интеллекта народов глобального Юга", - заключил Мадуро.
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В миреТехнологииВенесуэлаКитайНиколас МадуроСи Цзиньпин
 
 
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