На Главной аллее ВДНХ появился новый арт-объект
На Главной аллее ВДНХ появился новый арт-объект "Главный букет страны"
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыАрт-объект "Главный букет страны" на Главной аллее ВДНХ в Москве
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Новый арт-объект "Главный букет страны" появился на Главной аллее ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"На ВДНХ появился новый арт-объект — "Главный букет страны". Композицию разместили на Главной аллее. В ее центре — изящная ваза с пышным букетом полевых растений со всех уголков России. Здесь можно увидеть ромашки, колокольчики, маки, ирисы, анемоны, наперстянки и другие цветы", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что художники-декораторы сделали букет из экологически безопасных материалов, уделив внимание деталям. Например, лепестки цветов расписывали вручную, а вазу выполнили в витражной технике. Особенно выразительно композиция выглядит по вечерам благодаря мягкой подсветке.
"Вокруг вазы разбили клумбу из живых растений. На ней высадили около 300 видов цветов, которые гармонично сочетаются с дизайнерским букетом", — уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что по вечерам здесь проводят ландшафтное световое шоу. Вокруг арт-объекта включают около 70 светящихся сфер. По периметру композиции установили реплики исторических скамеек ВДНХ образца 1939 года, чтобы гости могли отдохнуть, полюбоваться креативной инсталляцией и красотой цветущей клумбы.
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