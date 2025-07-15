https://ria.ru/20250715/vdnh-2029175295.html

На Главной аллее ВДНХ появился новый арт-объект

На Главной аллее ВДНХ появился новый арт-объект - РИА Новости, 15.07.2025

На Главной аллее ВДНХ появился новый арт-объект

Новый арт-объект "Главный букет страны" появился на Главной аллее ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 15.07.2025

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Новый арт-объект "Главный букет страны" появился на Главной аллее ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "На ВДНХ появился новый арт-объект — "Главный букет страны". Композицию разместили на Главной аллее. В ее центре — изящная ваза с пышным букетом полевых растений со всех уголков России. Здесь можно увидеть ромашки, колокольчики, маки, ирисы, анемоны, наперстянки и другие цветы", — говорится в сообщении. Отмечается, что художники-декораторы сделали букет из экологически безопасных материалов, уделив внимание деталям. Например, лепестки цветов расписывали вручную, а вазу выполнили в витражной технике. Особенно выразительно композиция выглядит по вечерам благодаря мягкой подсветке. "Вокруг вазы разбили клумбу из живых растений. На ней высадили около 300 видов цветов, которые гармонично сочетаются с дизайнерским букетом", — уточняется в сообщении. Подчеркивается, что по вечерам здесь проводят ландшафтное световое шоу. Вокруг арт-объекта включают около 70 светящихся сфер. По периметру композиции установили реплики исторических скамеек ВДНХ образца 1939 года, чтобы гости могли отдохнуть, полюбоваться креативной инсталляцией и красотой цветущей клумбы.

https://ria.ru/20250713/vdnh-2028844986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, вднх