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В Ульяновске массажиста арестовали по подозрению в насилии - РИА Новости, 15.07.2025
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14:18 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/uljanovsk-2029237885.html
В Ульяновске массажиста арестовали по подозрению в насилии
В Ульяновске массажиста арестовали по подозрению в насилии - РИА Новости, 15.07.2025
В Ульяновске массажиста арестовали по подозрению в насилии
Мужчину арестовали в Ульяновске по подозрению в сексуальном насилии над девочкой-подростком во время сеанса массажа, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:18:00+03:00
2025-07-15T14:18:00+03:00
происшествия
ульяновск
россия
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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Мужчину арестовали в Ульяновске по подозрению в сексуальном насилии над девочкой-подростком во время сеанса массажа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчину задержали и арестовали. Ему вменяют действия сексуального характера над девочкой-подростком во время массажа. Это произошло на прошлой неделе", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), уточнили в правоохранительных органах.
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происшествия, ульяновск, россия
Происшествия, Ульяновск, Россия
В Ульяновске массажиста арестовали по подозрению в насилии

В Ульяновске массажиста арестовали по подозрению в насилии над девочкой

© Pixabay / Milius007 Массаж
Массаж - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Pixabay / Milius007
Массаж. Архивное фото
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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Мужчину арестовали в Ульяновске по подозрению в сексуальном насилии над девочкой-подростком во время сеанса массажа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Мужчину задержали и арестовали. Ему вменяют действия сексуального характера над девочкой-подростком во время массажа. Это произошло на прошлой неделе", - сказал собеседник агентства.
Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), уточнили в правоохранительных органах.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В Орехово-Зуево задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочек
28 января, 12:43
 
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