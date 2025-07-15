https://ria.ru/20250715/uljanovsk-2029237885.html

В Ульяновске массажиста арестовали по подозрению в насилии

В Ульяновске массажиста арестовали по подозрению в насилии - РИА Новости, 15.07.2025

В Ульяновске массажиста арестовали по подозрению в насилии

Мужчину арестовали в Ульяновске по подозрению в сексуальном насилии над девочкой-подростком во время сеанса массажа, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:18:00+03:00

2025-07-15T14:18:00+03:00

2025-07-15T14:18:00+03:00

происшествия

ульяновск

россия

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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Мужчину арестовали в Ульяновске по подозрению в сексуальном насилии над девочкой-подростком во время сеанса массажа, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Мужчину задержали и арестовали. Ему вменяют действия сексуального характера над девочкой-подростком во время массажа. Это произошло на прошлой неделе", - сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), уточнили в правоохранительных органах.

https://ria.ru/20250128/orehovo-zuevo-1995877135.html

ульяновск

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происшествия, ульяновск, россия