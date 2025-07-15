https://ria.ru/20250715/ukraina-2029159505.html

В США сообщили Украине плохие новости после заявления Трампа

В США сообщили Украине плохие новости после заявления Трампа - РИА Новости, 15.07.2025

В США сообщили Украине плохие новости после заявления Трампа

Новые поставки американской военной помощи Украине не повлияют на ход СВО, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:04:00+03:00

2025-07-15T09:04:00+03:00

2025-07-15T09:47:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Новые поставки американской военной помощи Украине не повлияют на ход СВО, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Оружие, которое мы отправим НАТО и которое направится на Украину, не окажет существенного влияния на Россию, если вообще будет иметь хоть какое-то воздействие", — написал он.Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставят оружие НАТО, а альянс возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.В понедельник глава Белого дома указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что доставка на Украину этих систем займет месяцы после достижения соглашения с США.

https://ria.ru/20250715/patriot-2029157412.html

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в мире, сша, нато, украина, дональд трамп, россия