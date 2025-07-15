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В США сообщили Украине плохие новости после заявления Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 15.07.2025 (обновлено: 09:47 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029159505.html
В США сообщили Украине плохие новости после заявления Трампа
В США сообщили Украине плохие новости после заявления Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
В США сообщили Украине плохие новости после заявления Трампа
Новые поставки американской военной помощи Украине не повлияют на ход СВО, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:04:00+03:00
2025-07-15T09:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Новые поставки американской военной помощи Украине не повлияют на ход СВО, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Оружие, которое мы отправим НАТО и которое направится на Украину, не окажет существенного влияния на Россию, если вообще будет иметь хоть какое-то воздействие", — написал он.Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставят оружие НАТО, а альянс возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.В понедельник глава Белого дома указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что доставка на Украину этих систем займет месяцы после достижения соглашения с США.
https://ria.ru/20250715/patriot-2029157412.html
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в мире, сша, нато, украина, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Украина, Дональд Трамп, Россия
В США сообщили Украине плохие новости после заявления Трампа

Макгрегор: новые поставки оружия Украине из США не изменят ход СВО

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Новые поставки американской военной помощи Украине не повлияют на ход СВО, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
"Оружие, которое мы отправим НАТО и которое направится на Украину, не окажет существенного влияния на Россию, если вообще будет иметь хоть какое-то воздействие", — написал он.
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В США раскрыли, что случилось с системами Patriot для Украины
08:45
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставят оружие НАТО, а альянс возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.
В понедельник глава Белого дома указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что доставка на Украину этих систем займет месяцы после достижения соглашения с США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
СМИ сообщили об "ударе" по Трампу из-за ультиматума России
09:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОУкраинаДональд ТрампРоссия
 
 
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