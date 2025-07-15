https://ria.ru/20250715/ukraina-2029156954.html

WP узнала, что может входить в обещанную Трампом помощь Киеву

WP узнала, что может входить в обещанную Трампом помощь Киеву - РИА Новости, 15.07.2025

WP узнала, что может входить в обещанную Трампом помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп в рамках помощи Украине может разрешить ВСУ использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые есть в распоряжении Киева, пишет... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T08:40:00+03:00

2025-07-15T08:40:00+03:00

2025-07-15T08:45:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в рамках помощи Украине может разрешить ВСУ использовать 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые есть в распоряжении Киева, пишет газета Washington Post со ссылкой на источник."Трамп не упомянул, что военная помощь может также включать разрешение на использование нового мощного наступательного оружия. Источник, участвовавший в принятии решения, сообщил мне, что это, вероятно, будет включать разрешение на использование 18 дальнобойных ракет ATACMS, которые сейчас находятся на Украине, на их полную дальность действия в 300 километров", - говорится в материале издания.Как отмечает издание, эти ракеты не смогут долететь до Москвы или Санкт-Петербурга, но могут поставить под угрозу военные базы, аэродромы и склады на территории РФ, которые сейчас находятся вне досягаемости ВСУ.После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 Patriot от страны, которая на данный момент в них не нуждается. При этом из заявления Трампа не было ясно, имел ли он в виду полный комплекс.Ранее Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios тогда сообщал, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

https://ria.ru/20250714/raketa-2027915497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, вооруженные силы украины, дональд трамп