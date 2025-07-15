https://ria.ru/20250715/ugrozy-2029184322.html

Мартиндейл не исключил, что в США подвергался бы угрозам украинцев

Мартиндейл не исключил, что в США подвергался бы угрозам украинцев - РИА Новости, 15.07.2025

Мартиндейл не исключил, что в США подвергался бы угрозам украинцев

Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции и получивший российское гражданство, не исключает, что в США... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T10:52:00+03:00

2025-07-15T10:52:00+03:00

2025-07-15T10:52:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции и получивший российское гражданство, не исключает, что в США подвергался бы угрозам со стороны украинских мигрантов. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин. После церемонии Мартиндейл рассказал журналистам, что испытывает "чувство второго рождения". "Наконец-то я могу считать, что нет никакой опасности, что мне не придется покинуть Россию", - добавил он. Журналисты спросили, могла ли Мартиндейла в США, по его мнению, ждать какая-либо опасность. "Больше всего, наверное, от украинских мигрантов", - ответил он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.

https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029183137.html

https://ria.ru/20250715/martindejl-2029183764.html

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в мире, россия, сша, донецкая народная республика, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины