Рейтинг@Mail.ru
Мартиндейл не исключил, что в США подвергался бы угрозам украинцев - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/ugrozy-2029184322.html
Мартиндейл не исключил, что в США подвергался бы угрозам украинцев
Мартиндейл не исключил, что в США подвергался бы угрозам украинцев - РИА Новости, 15.07.2025
Мартиндейл не исключил, что в США подвергался бы угрозам украинцев
Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции и получивший российское гражданство, не исключает, что в США... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T10:52:00+03:00
2025-07-15T10:52:00+03:00
в мире
россия
сша
донецкая народная республика
дэниэл мартиндейл
денис пушилин
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981518869_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_386a98c20e283a2f15312ca1a63c7d28.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции и получивший российское гражданство, не исключает, что в США подвергался бы угрозам со стороны украинских мигрантов. Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин. После церемонии Мартиндейл рассказал журналистам, что испытывает "чувство второго рождения". "Наконец-то я могу считать, что нет никакой опасности, что мне не придется покинуть Россию", - добавил он. Журналисты спросили, могла ли Мартиндейла в США, по его мнению, ждать какая-либо опасность. "Больше всего, наверное, от украинских мигрантов", - ответил он. В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ. Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
https://ria.ru/20250715/martindeyl-2029183137.html
https://ria.ru/20250715/martindejl-2029183764.html
россия
сша
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981518869_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8349808931c74c07e8843c46d07198cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, донецкая народная республика, дэниэл мартиндейл, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Донецкая Народная Республика, Дэниэл Мартиндейл, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Мартиндейл не исключил, что в США подвергался бы угрозам украинцев

Американец Мартиндейл не исключил угроз со стороны украинских мигрантов в США

© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции и получивший российское гражданство, не исключает, что в США подвергался бы угрозам со стороны украинских мигрантов.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин.
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Американец Мартиндейл, получив российский паспорт, поблагодарил Путина
10:49
После церемонии Мартиндейл рассказал журналистам, что испытывает "чувство второго рождения".
"Наконец-то я могу считать, что нет никакой опасности, что мне не придется покинуть Россию", - добавил он. Журналисты спросили, могла ли Мартиндейла в США, по его мнению, ждать какая-либо опасность. "Больше всего, наверное, от украинских мигрантов", - ответил он.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.
Дэниэл Мартиндейл - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Пушилин назвал помощь, оказанную Дэниэлом Мартиндейлом, неоценимой
10:51
 
В миреРоссияСШАДонецкая Народная РеспубликаДэниэл МартиндейлДенис ПушилинВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала