Мартиндейл не исключил, что в США подвергался бы угрозам украинцев
Американец Мартиндейл не исключил угроз со стороны украинских мигрантов в США
© РИА НовостиДэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам РФ в ходе специальной военной операции и получивший российское гражданство, не исключает, что в США подвергался бы угрозам со стороны украинских мигрантов.
Торжественная церемония вручения Мартиндейлу российского паспорта прошла в представительстве Донецкой Народной Республики в Москве с участием главы ДНР Дениса Пушилина. Паспорт гражданина РФ вручен Мартиндейлу по указу президента России Владимира Путина как высшая форма государственной благодарности, как знак особого доверия и уважения, отметил Пушилин. Мартиндейл, рискуя жизнью, оказал неоценимую помощь в сохранении жизней гражданского населения ДНР и российских военных, подчеркнул Пушилин.
После церемонии Мартиндейл рассказал журналистам, что испытывает "чувство второго рождения".
"Наконец-то я могу считать, что нет никакой опасности, что мне не придется покинуть Россию", - добавил он. Журналисты спросили, могла ли Мартиндейла в США, по его мнению, ждать какая-либо опасность. "Больше всего, наверное, от украинских мигрантов", - ответил он.
В силовых структурах РФ РИА Новости сообщили 2 ноября 2024 года, что силовики вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который находился на Украине с 11 февраля 2022 года и два года передавал РФ координаты украинских военных объектов. Эта информация не раз использовалась для поражения техники и личного состава ВСУ.
Свою первую пресс-конференцию в Москве Мартиндейл дал в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он рассказал об антигуманном отношении киевского режима к собственному населению, напрасной массовой гибели украинских солдат и справедливости позиции России при проведении специальной военной операции. Тогда же Мартиндейл выразил желание получить российское гражданство.