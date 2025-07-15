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Ситуация в угольной отрасли ухудшается, заявил замглавы Минэнерго
Ситуация в угольной отрасли ухудшается, заявил замглавы Минэнерго - РИА Новости, 15.07.2025
Ситуация в угольной отрасли ухудшается, заявил замглавы Минэнерго
В России закрыто или на грани закрытия 51 угольное предприятие, сообщил заместитель главы Минэнерго Дмитрий Исламов. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:48:00+03:00
2025-07-15T11:48:00+03:00
2025-07-15T11:48:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России закрыто или на грани закрытия 51 угольное предприятие, сообщил заместитель главы Минэнерго Дмитрий Исламов."В называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы", — сказал он.Исламов добавил, что ситуация в угольной отрасли ухудшается. Так, в прошлом году убытки составили 112,6 миллиарда рублей.По последним данным министерства, на 1 января 2024-го уголь в России добывали 179 предприятий.В конце мая премьер Михаил Мишустин утвердил меры поддержки отрасли. Они включают отсрочку по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, а также возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.Также действуют адресные меры: для сибирских предприятий доступна компенсация в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельные компании могут получить субсидии на компенсацию части логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.
https://ria.ru/20250530/ugol-2019962837.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), общество
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Общество
Ситуация в угольной отрасли ухудшается, заявил замглавы Минэнерго
Исламов: в РФ закрыто или на грани закрытия 51 угольное предприятие
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. В России закрыто или на грани закрытия 51 угольное предприятие, сообщил заместитель главы Минэнерго Дмитрий Исламов.
"В называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы", — сказал он.
Исламов добавил, что ситуация в угольной отрасли ухудшается. Так, в прошлом году убытки составили 112,6 миллиарда рублей.
По последним данным министерства, на 1 января 2024-го уголь в России добывали 179 предприятий.
В конце мая премьер Михаил Мишустин утвердил меры поддержки отрасли. Они включают отсрочку по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря, а также возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность.
Также действуют адресные меры: для сибирских предприятий доступна компенсация в 12,8% от величины тарифа на экспорт угля на северо-запад и юг. Отдельные компании могут получить субсидии на компенсацию части логистических затрат при экспорте на дальние расстояния.