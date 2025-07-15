ВКС нанесли сокрушительный удар по инфраструктуре ВСУ
© РИА НовостиРоссийские военные нанесли удар "Искандером" по командному пункту 63-й бригады ВСУ в Красном Лимане
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают наносить массированные атаки по военным целям Украины. Взрывы гремят в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Запорожской области, Кировоградской, Николаевской области.
Удары по ТЦК приносят ощутимые плоды, мощная атака прошла по заводам и аэродромам. Киевский режим в панике.
Уничтожение ТЦК на Украине
Очень хорошие результаты показала новая стратегия Вооруженных сил России по уничтожению украинских ТЦК, которая вызвала неоднозначную реакцию — военкомы стали боятся ходить на работу, простые украинцы радостно ликуют.
Только за последнюю неделю Российские ВС разгромила по всей стране не менее десятка военкоматов. Разрушаются военкоматы в Одессе, Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье.
© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины
В основном по ТЦК отработают "Герани", обычно чередой по несколько прилетов сразу, подчас уничтожая не только здания, но и хранящиеся там базы данных, а это существенно усложняет насильственную мобилизацию на Украине.
"Это удары двойного назначения. Я думаю, что это не сорвет мобилизацию, но усложнит работу военкомов. Но и это уже некоторая передышка для людей", — заявил аналитик Виталий Данилов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБеспилотные летательные аппараты "Герань-2" в кузове КамАЗа на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Беспилотные летательные аппараты "Герань-2" в кузове КамАЗа на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Цепочки "Гераней"
Об успешной атаке по целому ряду аэродромов противника написали в телеграмм-канале "Хроника Гераней".
"Аэродромы: Мартыновка в Николаевской области, аэропорт Запорожья и Черниговский аэродром точно. И, вероятно, аэродромы в окрестностях Кривого Рога и Кировограда." - написали в "Хронике Гераней".
© Минобороны РоссииРасчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
© Минобороны России
Работали российские БПЛА цепочками по шесть штук. После ударов вспыхнули пожары на авиабазе Мартыновка в Николаевской области и в аэропорту Запорожья.
Также телеграмм-канал сообщил о прилете ракеты "Искандер-М" по объекту СБУ в Одесской области. Это 245-й отдельный радиопеленгаторный узел (ОРПУ) системы радиоразведки "Круг". В результате вспыхнул пожар.
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Бегство из Киева
О огромных заторах на выезде из Киева сообщает координатор подполья Сергей Лебедев. Граждан украинской столицы напугала объявленная Трампом поставка комплексов ПВО, обломки которых частенько падают на мирных жителей, приводя к жертвам.
"Что больше всего пугает граждан, так это дополнительные поставки систем ПВО. Результаты их действий они отчётливо видят на своих домах." — написал подпольщик.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом
Также, по данным Лебедева, сегодня ночью слышались взрывы в девяти областях Украины.
"Характер ударов говорит о комбинированной атаке — ракеты + дроны. БПЛА отмечены в Черниговской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях…… Где этого требует ситуация, используют ракеты "Кинжал", взламывая подземные бункеры со штабами, нарушая координацию действий у противника." — сообщил подпольщик.
Заводы в огне
Мощные удары нанесены по ВПК Украины, телеграмм-канал "Донской партизан" сообщил об ударе восьми БПЛА в Сумской области по территории государственного предприятия "Шосткинский завод "Звезда", занимавшегося производством взрывчатых веществ и зарядов.
В результате на территории предприятия возник пожар.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах
© Фото : ГСЧС Украины
"Удар по "Звезде" — второй за месяц, что указывает на системное разрушение инфраструктуры боепроизводства." - написали в телеграм-канале.
Также телеграмм-канал сообщил о комбинированном ударе с применением крылатых ракет Х-101 и БПЛА по производственным и административным зонам стратегического оборонного предприятия, по "Львовскому авиационно-ремонтному заводу".
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
И атаке восемью ударными БПЛА по ГП "Луцкий ремонтный завод “Мотор”", специализирующегося на капитальном ремонте дизельных двигателей к бронетехнике, в том числе и западного производства.
Меткий снайперский выстрел
О уничтожении элитного разведчика спецназа Вооруженных сил Украины сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным, ликвидация произошла в районе освобожденной Николаевки.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСнайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Север" ВС РФ на занятиях по огневой подготовке в Курской области
"Максим Иваненко — разведчик первого уровня из элита спецназа ВСУ (легиона "Свобода"). Уничтожен сегодня точным выстрелом русского снайпера во временно оккупированной нацистами Николаевке" — написал Рогов.
Как видим, ВС РФ продолжают наносить точные удары по тылам противника, несмотря на недовольство политиков стран Запада, неуклонно приближая дату окончания СВО.