https://ria.ru/20250715/udar-2029294357.html

ВКС нанесли сокрушительный удар по инфраструктуре ВСУ

ВКС нанесли сокрушительный удар по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025

ВКС нанесли сокрушительный удар по инфраструктуре ВСУ

Вооруженные силы России продолжают наносить массированные атаки по военным целям Украины. Взрывы гремят в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Запорожской... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T17:34:00+03:00

2025-07-15T17:34:00+03:00

2025-07-15T17:35:00+03:00

украина

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают наносить массированные атаки по военным целям Украины. Взрывы гремят в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Запорожской области, Кировоградской, Николаевской области.Удары по ТЦК приносят ощутимые плоды, мощная атака прошла по заводам и аэродромам. Киевский режим в панике.Уничтожение ТЦК на УкраинеОчень хорошие результаты показала новая стратегия Вооруженных сил России по уничтожению украинских ТЦК, которая вызвала неоднозначную реакцию — военкомы стали боятся ходить на работу, простые украинцы радостно ликуют.Только за последнюю неделю Российские ВС разгромила по всей стране не менее десятка военкоматов. Разрушаются военкоматы в Одессе, Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье.В основном по ТЦК отработают "Герани", обычно чередой по несколько прилетов сразу, подчас уничтожая не только здания, но и хранящиеся там базы данных, а это существенно усложняет насильственную мобилизацию на Украине."Это удары двойного назначения. Я думаю, что это не сорвет мобилизацию, но усложнит работу военкомов. Но и это уже некоторая передышка для людей", — заявил аналитик Виталий Данилов.Цепочки "Гераней" Об успешной атаке по целому ряду аэродромов противника написали в телеграмм-канале "Хроника Гераней"."Аэродромы: Мартыновка в Николаевской области, аэропорт Запорожья и Черниговский аэродром точно. И, вероятно, аэродромы в окрестностях Кривого Рога и Кировограда." - написали в "Хронике Гераней".Работали российские БПЛА цепочками по шесть штук. После ударов вспыхнули пожары на авиабазе Мартыновка в Николаевской области и в аэропорту Запорожья.Также телеграмм-канал сообщил о прилете ракеты "Искандер-М" по объекту СБУ в Одесской области. Это 245-й отдельный радиопеленгаторный узел (ОРПУ) системы радиоразведки "Круг". В результате вспыхнул пожар.Бегство из КиеваО огромных заторах на выезде из Киева сообщает координатор подполья Сергей Лебедев. Граждан украинской столицы напугала объявленная Трампом поставка комплексов ПВО, обломки которых частенько падают на мирных жителей, приводя к жертвам."Что больше всего пугает граждан, так это дополнительные поставки систем ПВО. Результаты их действий они отчётливо видят на своих домах." — написал подпольщик.Также, по данным Лебедева, сегодня ночью слышались взрывы в девяти областях Украины."Характер ударов говорит о комбинированной атаке — ракеты + дроны. БПЛА отмечены в Черниговской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях…… Где этого требует ситуация, используют ракеты "Кинжал", взламывая подземные бункеры со штабами, нарушая координацию действий у противника." — сообщил подпольщик.Заводы в огнеМощные удары нанесены по ВПК Украины, телеграмм-канал "Донской партизан" сообщил об ударе восьми БПЛА в Сумской области по территории государственного предприятия "Шосткинский завод "Звезда", занимавшегося производством взрывчатых веществ и зарядов.В результате на территории предприятия возник пожар."Удар по "Звезде" — второй за месяц, что указывает на системное разрушение инфраструктуры боепроизводства." - написали в телеграм-канале.Также телеграмм-канал сообщил о комбинированном ударе с применением крылатых ракет Х-101 и БПЛА по производственным и административным зонам стратегического оборонного предприятия, по "Львовскому авиационно-ремонтному заводу".И атаке восемью ударными БПЛА по ГП "Луцкий ремонтный завод “Мотор”", специализирующегося на капитальном ремонте дизельных двигателей к бронетехнике, в том числе и западного производства.Меткий снайперский выстрелО уничтожении элитного разведчика спецназа Вооруженных сил Украины сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным, ликвидация произошла в районе освобожденной Николаевки."Максим Иваненко — разведчик первого уровня из элита спецназа ВСУ (легиона "Свобода"). Уничтожен сегодня точным выстрелом русского снайпера во временно оккупированной нацистами Николаевке" — написал Рогов.Как видим, ВС РФ продолжают наносить точные удары по тылам противника, несмотря на недовольство политиков стран Запада, неуклонно приближая дату окончания СВО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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