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ВКС нанесли сокрушительный удар по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025
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17:34 15.07.2025 (обновлено: 17:35 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/udar-2029294357.html
ВКС нанесли сокрушительный удар по инфраструктуре ВСУ
ВКС нанесли сокрушительный удар по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025
ВКС нанесли сокрушительный удар по инфраструктуре ВСУ
Вооруженные силы России продолжают наносить массированные атаки по военным целям Украины. Взрывы гремят в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Запорожской... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:34:00+03:00
2025-07-15T17:35:00+03:00
украина
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают наносить массированные атаки по военным целям Украины. Взрывы гремят в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Запорожской области, Кировоградской, Николаевской области.Удары по ТЦК приносят ощутимые плоды, мощная атака прошла по заводам и аэродромам. Киевский режим в панике.Уничтожение ТЦК на УкраинеОчень хорошие результаты показала новая стратегия Вооруженных сил России по уничтожению украинских ТЦК, которая вызвала неоднозначную реакцию — военкомы стали боятся ходить на работу, простые украинцы радостно ликуют.Только за последнюю неделю Российские ВС разгромила по всей стране не менее десятка военкоматов. Разрушаются военкоматы в Одессе, Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье.В основном по ТЦК отработают "Герани", обычно чередой по несколько прилетов сразу, подчас уничтожая не только здания, но и хранящиеся там базы данных, а это существенно усложняет насильственную мобилизацию на Украине."Это удары двойного назначения. Я думаю, что это не сорвет мобилизацию, но усложнит работу военкомов. Но и это уже некоторая передышка для людей", — заявил аналитик Виталий Данилов.Цепочки "Гераней" Об успешной атаке по целому ряду аэродромов противника написали в телеграмм-канале "Хроника Гераней"."Аэродромы: Мартыновка в Николаевской области, аэропорт Запорожья и Черниговский аэродром точно. И, вероятно, аэродромы в окрестностях Кривого Рога и Кировограда." - написали в "Хронике Гераней".Работали российские БПЛА цепочками по шесть штук. После ударов вспыхнули пожары на авиабазе Мартыновка в Николаевской области и в аэропорту Запорожья.Также телеграмм-канал сообщил о прилете ракеты "Искандер-М" по объекту СБУ в Одесской области. Это 245-й отдельный радиопеленгаторный узел (ОРПУ) системы радиоразведки "Круг". В результате вспыхнул пожар.Бегство из КиеваО огромных заторах на выезде из Киева сообщает координатор подполья Сергей Лебедев. Граждан украинской столицы напугала объявленная Трампом поставка комплексов ПВО, обломки которых частенько падают на мирных жителей, приводя к жертвам."Что больше всего пугает граждан, так это дополнительные поставки систем ПВО. Результаты их действий они отчётливо видят на своих домах." — написал подпольщик.Также, по данным Лебедева, сегодня ночью слышались взрывы в девяти областях Украины."Характер ударов говорит о комбинированной атаке — ракеты + дроны. БПЛА отмечены в Черниговской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях…… Где этого требует ситуация, используют ракеты "Кинжал", взламывая подземные бункеры со штабами, нарушая координацию действий у противника." — сообщил подпольщик.Заводы в огнеМощные удары нанесены по ВПК Украины, телеграмм-канал "Донской партизан" сообщил об ударе восьми БПЛА в Сумской области по территории государственного предприятия "Шосткинский завод "Звезда", занимавшегося производством взрывчатых веществ и зарядов.В результате на территории предприятия возник пожар."Удар по "Звезде" — второй за месяц, что указывает на системное разрушение инфраструктуры боепроизводства." - написали в телеграм-канале.Также телеграмм-канал сообщил о комбинированном ударе с применением крылатых ракет Х-101 и БПЛА по производственным и административным зонам стратегического оборонного предприятия, по "Львовскому авиационно-ремонтному заводу".И атаке восемью ударными БПЛА по ГП "Луцкий ремонтный завод “Мотор”", специализирующегося на капитальном ремонте дизельных двигателей к бронетехнике, в том числе и западного производства.Меткий снайперский выстрелО уничтожении элитного разведчика спецназа Вооруженных сил Украины сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным, ликвидация произошла в районе освобожденной Николаевки."Максим Иваненко — разведчик первого уровня из элита спецназа ВСУ (легиона "Свобода"). Уничтожен сегодня точным выстрелом русского снайпера во временно оккупированной нацистами Николаевке" — написал Рогов.Как видим, ВС РФ продолжают наносить точные удары по тылам противника, несмотря на недовольство политиков стран Запада, неуклонно приближая дату окончания СВО.
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украина
Украина

ВКС нанесли сокрушительный удар по инфраструктуре ВСУ

© РИА НовостиРоссийские военные нанесли удар "Искандером" по командному пункту 63-й бригады ВСУ в Красном Лимане
Российские военные нанесли удар Искандером по командному пункту 63-й бригады ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России продолжают наносить массированные атаки по военным целям Украины. Взрывы гремят в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Запорожской области, Кировоградской, Николаевской области.
Удары по ТЦК приносят ощутимые плоды, мощная атака прошла по заводам и аэродромам. Киевский режим в панике.

Уничтожение ТЦК на Украине

Очень хорошие результаты показала новая стратегия Вооруженных сил России по уничтожению украинских ТЦК, которая вызвала неоднозначную реакцию — военкомы стали боятся ходить на работу, простые украинцы радостно ликуют.
Только за последнюю неделю Российские ВС разгромила по всей стране не менее десятка военкоматов. Разрушаются военкоматы в Одессе, Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Харькове и Запорожье.
© AP Photo / Efrem LukatskyДрон "Герань-2" в небе Украины
Дрон Герань-2 в небе Украины - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дрон "Герань-2" в небе Украины
В основном по ТЦК отработают "Герани", обычно чередой по несколько прилетов сразу, подчас уничтожая не только здания, но и хранящиеся там базы данных, а это существенно усложняет насильственную мобилизацию на Украине.
"Это удары двойного назначения. Я думаю, что это не сорвет мобилизацию, но усложнит работу военкомов. Но и это уже некоторая передышка для людей", — заявил аналитик Виталий Данилов.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБеспилотные летательные аппараты "Герань-2" в кузове КамАЗа на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Беспилотные летательные аппараты Герань-2 в кузове КамАЗа на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Беспилотные летательные аппараты "Герань-2" в кузове КамАЗа на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Цепочки "Гераней"

Об успешной атаке по целому ряду аэродромов противника написали в телеграмм-канале "Хроника Гераней".
"Аэродромы: Мартыновка в Николаевской области, аэропорт Запорожья и Черниговский аэродром точно. И, вероятно, аэродромы в окрестностях Кривого Рога и Кировограда." - написали в "Хронике Гераней".
© Минобороны РоссииРасчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области
Расчет ОТРК Искандер-М точным попаданием уничтожил ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Минобороны России
Работали российские БПЛА цепочками по шесть штук. После ударов вспыхнули пожары на авиабазе Мартыновка в Николаевской области и в аэропорту Запорожья.
Также телеграмм-канал сообщил о прилете ракеты "Искандер-М" по объекту СБУ в Одесской области. Это 245-й отдельный радиопеленгаторный узел (ОРПУ) системы радиоразведки "Круг". В результате вспыхнул пожар.
© РИА Новости / Министерство обороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Министерство обороны России
Перейти в медиабанк
Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер"

Бегство из Киева

О огромных заторах на выезде из Киева сообщает координатор подполья Сергей Лебедев. Граждан украинской столицы напугала объявленная Трампом поставка комплексов ПВО, обломки которых частенько падают на мирных жителей, приводя к жертвам.
"Что больше всего пугает граждан, так это дополнительные поставки систем ПВО. Результаты их действий они отчётливо видят на своих домах." — написал подпольщик.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара под Киевом
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара под Киевом
Также, по данным Лебедева, сегодня ночью слышались взрывы в девяти областях Украины.
"Характер ударов говорит о комбинированной атаке — ракеты + дроны. БПЛА отмечены в Черниговской, Кировоградской, Харьковской и Николаевской областях…… Где этого требует ситуация, используют ракеты "Кинжал", взламывая подземные бункеры со штабами, нарушая координацию действий у противника." — сообщил подпольщик.
© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

Заводы в огне

Мощные удары нанесены по ВПК Украины, телеграмм-канал "Донской партизан" сообщил об ударе восьми БПЛА в Сумской области по территории государственного предприятия "Шосткинский завод "Звезда", занимавшегося производством взрывчатых веществ и зарядов.
В результате на территории предприятия возник пожар.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах
Украинские пожарные на месте пожара на территории предприятия в Черкассах - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
"Удар по "Звезде" — второй за месяц, что указывает на системное разрушение инфраструктуры боепроизводства." - написали в телеграм-канале.
Также телеграмм-канал сообщил о комбинированном ударе с применением крылатых ракет Х-101 и БПЛА по производственным и административным зонам стратегического оборонного предприятия, по "Львовскому авиационно-ремонтному заводу".
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
И атаке восемью ударными БПЛА по ГП "Луцкий ремонтный завод “Мотор”", специализирующегося на капитальном ремонте дизельных двигателей к бронетехнике, в том числе и западного производства.

Меткий снайперский выстрел

О уничтожении элитного разведчика спецназа Вооруженных сил Украины сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его данным, ликвидация произошла в районе освобожденной Николаевки.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСнайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск "Север" ВС РФ на занятиях по огневой подготовке в Курской области
Снайпер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии группировки войск Север ВС РФ на занятиях по огневой подготовке в Курской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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"Максим Иваненко — разведчик первого уровня из элита спецназа ВСУ (легиона "Свобода"). Уничтожен сегодня точным выстрелом русского снайпера во временно оккупированной нацистами Николаевке" — написал Рогов.
Как видим, ВС РФ продолжают наносить точные удары по тылам противника, несмотря на недовольство политиков стран Запада, неуклонно приближая дату окончания СВО.
 
Украина
 
 
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