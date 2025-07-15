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РАН договорилась с Минпросвещения о создании учебников естественных наук - РИА Новости, 15.07.2025
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14:15 15.07.2025 (обновлено: 14:21 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/uchebniki-2029236800.html
РАН договорилась с Минпросвещения о создании учебников естественных наук
РАН договорилась с Минпросвещения о создании учебников естественных наук - РИА Новости, 15.07.2025
РАН договорилась с Минпросвещения о создании учебников естественных наук
РАН договорилась с Минпросвещения о создании новых единых учебников по естественным наукам, они могут появиться в школах с 1 сентября 2027 года, сообщил глава... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:15:00+03:00
2025-07-15T14:21:00+03:00
российская академия наук
общество
россия
геннадий красников
владимир путин
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
образование
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. РАН договорилась с Минпросвещения о создании новых единых учебников по естественным наукам, они могут появиться в школах с 1 сентября 2027 года, сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников."Мы сделали уже 346 экспертиз учебник и пособий. Мало того, мы сейчас составили план с Минпросвещения о создании единых учебников по математике, физике, информатике, химии, биологии для общего и среднего общего образования. План у нас такой утвержден. Мы планируем, что в соответствии с этим планом где-то 1 сентября 2027 года у нас могут появиться такие новые учебники", - сказал Красников на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250704/oblozhka-2027140907.html
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российская академия наук, общество, россия, геннадий красников, владимир путин, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, образование
Российская академия наук, Общество, Россия, Геннадий Красников, Владимир Путин, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Образование - Общество, Образование
РАН договорилась с Минпросвещения о создании учебников естественных наук

РАН и Минпросвещения создадут новые школьные учебники по естественным наукам

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВыпускник школы в библиотеке
Выпускник школы в библиотеке - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Выпускник школы в библиотеке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. РАН договорилась с Минпросвещения о создании новых единых учебников по естественным наукам, они могут появиться в школах с 1 сентября 2027 года, сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников.
"Мы сделали уже 346 экспертиз учебник и пособий. Мало того, мы сейчас составили план с Минпросвещения о создании единых учебников по математике, физике, информатике, химии, биологии для общего и среднего общего образования. План у нас такой утвержден. Мы планируем, что в соответствии с этим планом где-то 1 сентября 2027 года у нас могут появиться такие новые учебники", - сказал Красников на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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Российская академия наукОбществоРоссияГеннадий КрасниковВладимир ПутинМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование - ОбществоОбразование
 
 
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