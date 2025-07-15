https://ria.ru/20250715/uchebniki-2029236800.html

РАН договорилась с Минпросвещения о создании учебников естественных наук

РАН договорилась с Минпросвещения о создании учебников естественных наук - РИА Новости, 15.07.2025

РАН договорилась с Минпросвещения о создании учебников естественных наук

РАН договорилась с Минпросвещения о создании новых единых учебников по естественным наукам, они могут появиться в школах с 1 сентября 2027 года, сообщил глава... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:15:00+03:00

2025-07-15T14:15:00+03:00

2025-07-15T14:21:00+03:00

российская академия наук

общество

россия

геннадий красников

владимир путин

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

образование

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. РАН договорилась с Минпросвещения о создании новых единых учебников по естественным наукам, они могут появиться в школах с 1 сентября 2027 года, сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников."Мы сделали уже 346 экспертиз учебник и пособий. Мало того, мы сейчас составили план с Минпросвещения о создании единых учебников по математике, физике, информатике, химии, биологии для общего и среднего общего образования. План у нас такой утвержден. Мы планируем, что в соответствии с этим планом где-то 1 сентября 2027 года у нас могут появиться такие новые учебники", - сказал Красников на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250704/oblozhka-2027140907.html

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российская академия наук, общество, россия, геннадий красников, владимир путин, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, образование