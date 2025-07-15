https://ria.ru/20250715/uchastniki-2029271091.html

В Нижнем Новгороде выявили новых участников по делу о незаконной миграции

В Нижнем Новгороде выявили новых участников по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 15.07.2025

В Нижнем Новгороде выявили новых участников по делу о незаконной миграции

Новые участники преступлений выявлены в рамках расследования уголовного дела об организации полицейскими и жителями региона канала незаконной миграции в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:13:00+03:00

2025-07-15T16:13:00+03:00

2025-07-15T16:13:00+03:00

происшествия

россия

нижний новгород

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Новые участники преступлений выявлены в рамках расследования уголовного дела об организации полицейскими и жителями региона канала незаконной миграции в аэропорту Нижнего Новгорода, всего арестованы 7 человек, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление СК РФ на транспорте. В начале июня были задержаны двое сотрудников отдела полиции аэропорта, которые за деньги беспрепятственно выпускали из РФ нарушителей миграционного законодательства. Кроме того, в минувшие выходные управление на транспорте МВД России по ПФО сообщило о том, что в рамках расследования уголовного дела задержан начальник линейного отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода. "Во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области и ОСБ УТ МВД России по ПФО выявлены новые участники преступной группы из числа сотрудников транспортной полиции, проводятся обыски и допросы. В отношении семерых обвиняемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что в период с 2024 по 2025 годы в аэропорту Нижнего Новгорода функционировала организованная группа, в которую входили сотрудники Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, осуществляющие свои должностные обязанности на территории аэропорта, а также местные жители. Группа выявляла среди пассажиров нарушителей миграционного законодательства, а затем за денежное вознаграждение беспрепятственно разрешала им выехать с территории РФ без привлечения к административной ответственности, которой предусмотрены наказание в виде принудительного выдворения с территории России и штрафа, а также невозможность в течение длительного срока вновь въехать обратно. В зависимости от роли каждого участники организованной группы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и статьей 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

https://ria.ru/20250715/delo-2029202962.html

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нижний новгород

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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)