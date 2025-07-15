https://ria.ru/20250715/ubiystvo-2029152384.html

В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве подруги

В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве подруги - РИА Новости, 15.07.2025

В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве подруги

Силовики задержали жителя Красноярска, убившего и расчленившего свою подругу, части её тела он спрятал в разных частях города, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T07:44:00+03:00

2025-07-15T07:44:00+03:00

2025-07-15T11:10:00+03:00

происшествия

красноярск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029187531_0:0:1913:1076_1920x0_80_0_0_e8009fb72e9c3b764689789470c51a88.png

БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Силовики задержали жителя Красноярска, убившего и расчленившего свою подругу, части её тела он спрятал в разных частях города, сообщили в СУСК по региону. "Второго июля 2025 года в правоохранительные органы поступило заявление жительницы Красноярска о безвестном исчезновении ее 34-летней подруги… Сотрудниками полиции удалось установить, что пропажа женщины носит криминальный характер, и к ее исчезновению причастен ее 42-летний сожитель", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство". По версии следствия, все произошло ещё 10 июня, когда подозреваемый вернулся домой из командировки. "Между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками по туловищу. Утром фигурант обнаружил сожительницу без признаков жизни. Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина решил скрыть следы преступления, для чего расчленил тело погибшей и, упаковав в пакеты, вывез их на автобусе и на такси, оставив в разных районах города. Подозреваемый задержан", - отмечают в СУСК. Мужчина во всем сознался, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. "В результате поисковых мероприятий криминалистами регионального СК России в разных частях города Красноярска установлены и осмотрены места сокрытия частей тела и обнаружены останки женщины", - добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002944103.html

https://ria.ru/20250305/krasnoyarsk-2003109311.html

красноярск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)