https://ria.ru/20250715/ubiystvo-2029152384.html
В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве подруги
В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве подруги - РИА Новости, 15.07.2025
В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве подруги
Силовики задержали жителя Красноярска, убившего и расчленившего свою подругу, части её тела он спрятал в разных частях города, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T07:44:00+03:00
2025-07-15T07:44:00+03:00
2025-07-15T11:10:00+03:00
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БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Силовики задержали жителя Красноярска, убившего и расчленившего свою подругу, части её тела он спрятал в разных частях города, сообщили в СУСК по региону. "Второго июля 2025 года в правоохранительные органы поступило заявление жительницы Красноярска о безвестном исчезновении ее 34-летней подруги… Сотрудниками полиции удалось установить, что пропажа женщины носит криминальный характер, и к ее исчезновению причастен ее 42-летний сожитель", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство". По версии следствия, все произошло ещё 10 июня, когда подозреваемый вернулся домой из командировки. "Между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками по туловищу. Утром фигурант обнаружил сожительницу без признаков жизни. Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина решил скрыть следы преступления, для чего расчленил тело погибшей и, упаковав в пакеты, вывез их на автобусе и на такси, оставив в разных районах города. Подозреваемый задержан", - отмечают в СУСК. Мужчина во всем сознался, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. "В результате поисковых мероприятий криминалистами регионального СК России в разных частях города Красноярска установлены и осмотрены места сокрытия частей тела и обнаружены останки женщины", - добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20250304/raschlenenie-2002944103.html
https://ria.ru/20250305/krasnoyarsk-2003109311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве подруги
В Красноярске задержали подозреваемого в том, что он убил и расчленил женщину
БАРНАУЛ, 15 июл - РИА Новости. Силовики задержали жителя Красноярска, убившего и расчленившего свою подругу, части её тела он спрятал в разных частях города, сообщили в СУСК по региону.
"Второго июля 2025 года в правоохранительные органы поступило заявление жительницы Красноярска
о безвестном исчезновении ее 34-летней подруги… Сотрудниками полиции удалось установить, что пропажа женщины носит криминальный характер, и к ее исчезновению причастен ее 42-летний сожитель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Убийство". По версии следствия, все произошло ещё 10 июня, когда подозреваемый вернулся домой из командировки.
"Между сожителями возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов кулаками по туловищу. Утром фигурант обнаружил сожительницу без признаков жизни. Опасаясь быть привлеченным к уголовной ответственности, мужчина решил скрыть следы преступления, для чего расчленил тело погибшей и, упаковав в пакеты, вывез их на автобусе и на такси, оставив в разных районах города. Подозреваемый задержан", - отмечают в СУСК.
Мужчина во всем сознался, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
"В результате поисковых мероприятий криминалистами регионального СК России
в разных частях города Красноярска установлены и осмотрены места сокрытия частей тела и обнаружены останки женщины", - добавляют в ведомстве.