https://ria.ru/20250715/turtsiya-2029172126.html

АТОР прокомментировала ситуацию с виртуальными сим-картами в Турции

АТОР прокомментировала ситуацию с виртуальными сим-картами в Турции - РИА Новости, 15.07.2025

АТОР прокомментировала ситуацию с виртуальными сим-картами в Турции

Российские туристы не испытывают глобальных проблем с виртуальными сим-картами (eSIM) в Турции, связь у них работает, а возникающие проблемы оперативно... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:59:00+03:00

2025-07-15T09:59:00+03:00

2025-07-15T10:00:00+03:00

туризм

технологии

турция

оаэ

китай

мтс

ассоциация туроператоров россии (атор)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103754/77/1037547719_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_753a82e45343167e57fe8f2891577dcb.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские туристы не испытывают глобальных проблем с виртуальными сим-картами (eSIM) в Турции, связь у них работает, а возникающие проблемы оперативно решаются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Накануне издание Medyascope сообщило, что управление по информационным и коммуникационным технологиям Турции (BTK) наложило запрет на доступ к ряду провайдеров eSIM, позволяющему интегрировать виртуальную сим-карту в электронный носитель и получить за рубежом более дешевый мобильный интернет. Уточнялось, что Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim и BNESIM - одни из тех провайдеров, чей доступ был заблокирован. "Да, как раз на днях к нам обратилась клиентка, которая поехала с нашей eSIM Telwel в Турцию. Связь подключала на месте и приложение не работало. Женщина обратилась к нам по почте, мы прислали код активации, и проблема была решена", - привели в сообщении слова гендиректора Telwel Сергея Ставропольцева. "В Telwel не называют произошедшее глобальной проблемой, которая произошла впервые и в Турции. Приложение того или иного eSIM-сервиса может не сработать и в ОАЭ, и в Китае, и в Малайзии. Но это не постоянная и не массовая история, для туристов она не несет серьезных трудностей. Иногда для решения проблемы нужно просто отключить VPN", - добавили в ассоциации. У клиентов компании МТС, которые отдыхают в Турции с eSIM от сервиса, тоже не возникает трудностей с использованием мобильного интернета и его подключением, говорится в сообщении ассоциации. "В Турции с нашим приложением все в порядке, никаких жалоб нет. Подключают услугу практически все до поездки", - привели в сообщении слова представителя МТС. По информации Ставропольцева, около 95% клиентов подключают eSIM до поездки. "За границей они заходят в приложение в основном с целью проверить остатки гигабайт либо докупить гигабайты. И в любом случае - наши сотрудники всегда на связи и оперативно помогут решить любые возникшие вопросы", - сказал он. В Telwel отметили, что Турция - лидер у россиян по количеству покупок eSIM среди других стран. В топ входят также Таиланд, Китай, ОАЭ. Популярны Индонезия, Вьетнам и другие.

https://ria.ru/20250612/turisty-2022412201.html

https://ria.ru/20241203/svyaz-1987004142.html

турция

оаэ

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, турция, оаэ, китай, мтс, ассоциация туроператоров россии (атор), россия