АТОР прокомментировала ситуацию с виртуальными сим-картами в Турции
АТОР: российские туристы не испытывают глобальных проблем с eSIM в Турции
Человек с планшетом. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские туристы не испытывают глобальных проблем с виртуальными сим-картами (eSIM) в Турции, связь у них работает, а возникающие проблемы оперативно решаются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Накануне издание Medyascope сообщило, что управление по информационным и коммуникационным технологиям Турции (BTK) наложило запрет на доступ к ряду провайдеров eSIM, позволяющему интегрировать виртуальную сим-карту в электронный носитель и получить за рубежом более дешевый мобильный интернет. Уточнялось, что Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim и BNESIM - одни из тех провайдеров, чей доступ был заблокирован.
"Да, как раз на днях к нам обратилась клиентка, которая поехала с нашей eSIM Telwel в Турцию. Связь подключала на месте и приложение не работало. Женщина обратилась к нам по почте, мы прислали код активации, и проблема была решена", - привели в сообщении слова гендиректора Telwel Сергея Ставропольцева.
"В Telwel не называют произошедшее глобальной проблемой, которая произошла впервые и в Турции. Приложение того или иного eSIM-сервиса может не сработать и в ОАЭ, и в Китае, и в Малайзии. Но это не постоянная и не массовая история, для туристов она не несет серьезных трудностей. Иногда для решения проблемы нужно просто отключить VPN", - добавили в ассоциации.
У клиентов компании МТС, которые отдыхают в Турции с eSIM от сервиса, тоже не возникает трудностей с использованием мобильного интернета и его подключением, говорится в сообщении ассоциации. "В Турции с нашим приложением все в порядке, никаких жалоб нет. Подключают услугу практически все до поездки", - привели в сообщении слова представителя МТС.
По информации Ставропольцева, около 95% клиентов подключают eSIM до поездки. "За границей они заходят в приложение в основном с целью проверить остатки гигабайт либо докупить гигабайты. И в любом случае - наши сотрудники всегда на связи и оперативно помогут решить любые возникшие вопросы", - сказал он.
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