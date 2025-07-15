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АТОР прокомментировала ситуацию с виртуальными сим-картами в Турции - РИА Новости, 15.07.2025
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Туризм
 
09:59 15.07.2025 (обновлено: 10:00 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/turtsiya-2029172126.html
АТОР прокомментировала ситуацию с виртуальными сим-картами в Турции
АТОР прокомментировала ситуацию с виртуальными сим-картами в Турции - РИА Новости, 15.07.2025
АТОР прокомментировала ситуацию с виртуальными сим-картами в Турции
Российские туристы не испытывают глобальных проблем с виртуальными сим-картами (eSIM) в Турции, связь у них работает, а возникающие проблемы оперативно... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:59:00+03:00
2025-07-15T10:00:00+03:00
туризм
технологии
турция
оаэ
китай
мтс
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские туристы не испытывают глобальных проблем с виртуальными сим-картами (eSIM) в Турции, связь у них работает, а возникающие проблемы оперативно решаются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). Накануне издание Medyascope сообщило, что управление по информационным и коммуникационным технологиям Турции (BTK) наложило запрет на доступ к ряду провайдеров eSIM, позволяющему интегрировать виртуальную сим-карту в электронный носитель и получить за рубежом более дешевый мобильный интернет. Уточнялось, что Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim и BNESIM - одни из тех провайдеров, чей доступ был заблокирован. "Да, как раз на днях к нам обратилась клиентка, которая поехала с нашей eSIM Telwel в Турцию. Связь подключала на месте и приложение не работало. Женщина обратилась к нам по почте, мы прислали код активации, и проблема была решена", - привели в сообщении слова гендиректора Telwel Сергея Ставропольцева. "В Telwel не называют произошедшее глобальной проблемой, которая произошла впервые и в Турции. Приложение того или иного eSIM-сервиса может не сработать и в ОАЭ, и в Китае, и в Малайзии. Но это не постоянная и не массовая история, для туристов она не несет серьезных трудностей. Иногда для решения проблемы нужно просто отключить VPN", - добавили в ассоциации. У клиентов компании МТС, которые отдыхают в Турции с eSIM от сервиса, тоже не возникает трудностей с использованием мобильного интернета и его подключением, говорится в сообщении ассоциации. "В Турции с нашим приложением все в порядке, никаких жалоб нет. Подключают услугу практически все до поездки", - привели в сообщении слова представителя МТС. По информации Ставропольцева, около 95% клиентов подключают eSIM до поездки. "За границей они заходят в приложение в основном с целью проверить остатки гигабайт либо докупить гигабайты. И в любом случае - наши сотрудники всегда на связи и оперативно помогут решить любые возникшие вопросы", - сказал он. В Telwel отметили, что Турция - лидер у россиян по количеству покупок eSIM среди других стран. В топ входят также Таиланд, Китай, ОАЭ. Популярны Индонезия, Вьетнам и другие.
https://ria.ru/20250612/turisty-2022412201.html
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технологии, турция, оаэ, китай, мтс, ассоциация туроператоров россии (атор), россия
Туризм, Технологии, Турция, ОАЭ, Китай, МТС, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия
АТОР прокомментировала ситуацию с виртуальными сим-картами в Турции

АТОР: российские туристы не испытывают глобальных проблем с eSIM в Турции

© Fotolia / goodluzЧеловек с планшетом
Человек с планшетом - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Fotolia / goodluz
Человек с планшетом. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Российские туристы не испытывают глобальных проблем с виртуальными сим-картами (eSIM) в Турции, связь у них работает, а возникающие проблемы оперативно решаются, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Накануне издание Medyascope сообщило, что управление по информационным и коммуникационным технологиям Турции (BTK) наложило запрет на доступ к ряду провайдеров eSIM, позволяющему интегрировать виртуальную сим-карту в электронный носитель и получить за рубежом более дешевый мобильный интернет. Уточнялось, что Saily, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim и BNESIM - одни из тех провайдеров, чей доступ был заблокирован.
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"Да, как раз на днях к нам обратилась клиентка, которая поехала с нашей eSIM Telwel в Турцию. Связь подключала на месте и приложение не работало. Женщина обратилась к нам по почте, мы прислали код активации, и проблема была решена", - привели в сообщении слова гендиректора Telwel Сергея Ставропольцева.
"В Telwel не называют произошедшее глобальной проблемой, которая произошла впервые и в Турции. Приложение того или иного eSIM-сервиса может не сработать и в ОАЭ, и в Китае, и в Малайзии. Но это не постоянная и не массовая история, для туристов она не несет серьезных трудностей. Иногда для решения проблемы нужно просто отключить VPN", - добавили в ассоциации.
У клиентов компании МТС, которые отдыхают в Турции с eSIM от сервиса, тоже не возникает трудностей с использованием мобильного интернета и его подключением, говорится в сообщении ассоциации. "В Турции с нашим приложением все в порядке, никаких жалоб нет. Подключают услугу практически все до поездки", - привели в сообщении слова представителя МТС.
По информации Ставропольцева, около 95% клиентов подключают eSIM до поездки. "За границей они заходят в приложение в основном с целью проверить остатки гигабайт либо докупить гигабайты. И в любом случае - наши сотрудники всегда на связи и оперативно помогут решить любые возникшие вопросы", - сказал он.
В Telwel отметили, что Турция - лидер у россиян по количеству покупок eSIM среди других стран. В топ входят также Таиланд, Китай, ОАЭ. Популярны Индонезия, Вьетнам и другие.
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