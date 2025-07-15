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В Кремле назвали новые заявления Трампа о России весьма серьезными - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/trump-2029217666.html
В Кремле назвали новые заявления Трампа о России весьма серьезными
В Кремле назвали новые заявления Трампа о России весьма серьезными - РИА Новости, 15.07.2025
В Кремле назвали новые заявления Трампа о России весьма серьезными
Кремлю нужно время для анализа новых заявлений лидера США Дональда Трампа относительно России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:55:00+03:00
2025-07-15T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кремлю нужно время для анализа новых заявлений лидера США Дональда Трампа относительно России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа, сказанного в Вашингтоне", - сказал он журналистам. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Евросоюз, В мире
В Кремле назвали новые заявления Трампа о России весьма серьезными

Песков: Москве понадобится время для анализа новых заявлений Трампа о России

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кремлю нужно время для анализа новых заявлений лидера США Дональда Трампа относительно России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа, сказанного в Вашингтоне", - сказал он журналистам.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковЕвросоюзВ мире
 
 
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