В Кремле назвали новые заявления Трампа о России весьма серьезными
Песков: Москве понадобится время для анализа новых заявлений Трампа о России
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кремлю нужно время для анализа новых заявлений лидера США Дональда Трампа относительно России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Заявления президента США весьма серьезные, что-то в них адресовано лично президенту Путину. Нам, безусловно, нужно время для анализа, сказанного в Вашингтоне", - сказал он журналистам.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.