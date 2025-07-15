Рейтинг@Mail.ru
WSJ узнала, зачем Трамп устраивает неразбериху в ситуации с пошлинами - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/trump-2029196312.html
WSJ узнала, зачем Трамп устраивает неразбериху в ситуации с пошлинами
WSJ узнала, зачем Трамп устраивает неразбериху в ситуации с пошлинами - РИА Новости, 15.07.2025
WSJ узнала, зачем Трамп устраивает неразбериху в ситуации с пошлинами
Президент США Дональд Трамп устраивает неразбериху, меняя свою позицию и откладывая введение взаимных пошлин, а затем угрожая ими, чтобы получить контроль на... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:30:00+03:00
2025-07-15T11:30:00+03:00
сша
россия
украина
дональд трамп
в мире
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_38366858881c1f1d218b09c4716f5dd4.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп устраивает неразбериху, меняя свою позицию и откладывая введение взаимных пошлин, а затем угрожая ими, чтобы получить контроль на торговых переговорах, пишет газета Wall Street Journal. "По словам помощников и союзников Трампа, вихрь торговых решений президента Трампа обусловлен ставкой на то, что, держа другие страны в неведении, он сможет лучше диктовать условия переговоров с торговыми партнерами, что в конечном итоге облегчит подчинение их своей воле", - пишет издание. Союзники Трампа утверждают, что его последнее заявление о том, что лучший вариант для решения торгового вопроса - это рассылка писем о грядущих пошлинах, как и другие его слова, преуменьшающие стремление к торговым соглашениям, - часть его стиля ведения переговоров. Издание подчеркивает, что эта стратегия имеет негативные последствия, поскольку Трамп посеял неопределённость, в том числе и юридическую, дважды отложив введение взаимных пошлин. "Некоторые в партии Трампа опасаются, что его противоречивые заявления могут подорвать позиции США на переговорах, особенно учитывая его постоянные расхождения во мнениях с экономическими советниками, ведущими переговоры", - добавляет Wall Street Journal. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
https://ria.ru/20250714/ugovory-2028875781.html
https://ria.ru/20250712/dollar-2028648529.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982126599_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_82d65f0ba6b7cfd3cc13d9017a157192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, украина, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт
США, Россия, Украина, Дональд Трамп, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
WSJ узнала, зачем Трамп устраивает неразбериху в ситуации с пошлинами

WSJ: Трамп устраивает неразбериху с пошлинами ради контроля на переговорах

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп устраивает неразбериху, меняя свою позицию и откладывая введение взаимных пошлин, а затем угрожая ими, чтобы получить контроль на торговых переговорах, пишет газета Wall Street Journal.
"По словам помощников и союзников Трампа, вихрь торговых решений президента Трампа обусловлен ставкой на то, что, держа другие страны в неведении, он сможет лучше диктовать условия переговоров с торговыми партнерами, что в конечном итоге облегчит подчинение их своей воле", - пишет издание.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
08:00
Союзники Трампа утверждают, что его последнее заявление о том, что лучший вариант для решения торгового вопроса - это рассылка писем о грядущих пошлинах, как и другие его слова, преуменьшающие стремление к торговым соглашениям, - часть его стиля ведения переговоров.
Издание подчеркивает, что эта стратегия имеет негативные последствия, поскольку Трамп посеял неопределённость, в том числе и юридическую, дважды отложив введение взаимных пошлин.
"Некоторые в партии Трампа опасаются, что его противоречивые заявления могут подорвать позиции США на переговорах, особенно учитывая его постоянные расхождения во мнениях с экономическими советниками, ведущими переговоры", - добавляет Wall Street Journal.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Миру надоело уговаривать Запад
Вчера, 08:00
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Фондовая биржа в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Впервые за полвека: доллару готовы подписать приговор
12 июля, 08:00
 
СШАРоссияУкраинаДональд ТрампВ миреВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала