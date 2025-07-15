https://ria.ru/20250715/trump-2029196312.html

WSJ узнала, зачем Трамп устраивает неразбериху в ситуации с пошлинами

WSJ узнала, зачем Трамп устраивает неразбериху в ситуации с пошлинами - РИА Новости, 15.07.2025

WSJ узнала, зачем Трамп устраивает неразбериху в ситуации с пошлинами

Президент США Дональд Трамп устраивает неразбериху, меняя свою позицию и откладывая введение взаимных пошлин, а затем угрожая ими, чтобы получить контроль на... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:30:00+03:00

2025-07-15T11:30:00+03:00

2025-07-15T11:30:00+03:00

сша

россия

украина

дональд трамп

в мире

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп устраивает неразбериху, меняя свою позицию и откладывая введение взаимных пошлин, а затем угрожая ими, чтобы получить контроль на торговых переговорах, пишет газета Wall Street Journal. "По словам помощников и союзников Трампа, вихрь торговых решений президента Трампа обусловлен ставкой на то, что, держа другие страны в неведении, он сможет лучше диктовать условия переговоров с торговыми партнерами, что в конечном итоге облегчит подчинение их своей воле", - пишет издание. Союзники Трампа утверждают, что его последнее заявление о том, что лучший вариант для решения торгового вопроса - это рассылка писем о грядущих пошлинах, как и другие его слова, преуменьшающие стремление к торговым соглашениям, - часть его стиля ведения переговоров. Издание подчеркивает, что эта стратегия имеет негативные последствия, поскольку Трамп посеял неопределённость, в том числе и юридическую, дважды отложив введение взаимных пошлин. "Некоторые в партии Трампа опасаются, что его противоречивые заявления могут подорвать позиции США на переговорах, особенно учитывая его постоянные расхождения во мнениях с экономическими советниками, ведущими переговоры", - добавляет Wall Street Journal. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

https://ria.ru/20250714/ugovory-2028875781.html

https://ria.ru/20250712/dollar-2028648529.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, украина, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт