WSJ узнала, зачем Трамп устраивает неразбериху в ситуации с пошлинами
WSJ: Трамп устраивает неразбериху с пошлинами ради контроля на переговорах
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп устраивает неразбериху, меняя свою позицию и откладывая введение взаимных пошлин, а затем угрожая ими, чтобы получить контроль на торговых переговорах, пишет газета Wall Street Journal.
"По словам помощников и союзников Трампа, вихрь торговых решений президента Трампа обусловлен ставкой на то, что, держа другие страны в неведении, он сможет лучше диктовать условия переговоров с торговыми партнерами, что в конечном итоге облегчит подчинение их своей воле", - пишет издание.
Союзники Трампа утверждают, что его последнее заявление о том, что лучший вариант для решения торгового вопроса - это рассылка писем о грядущих пошлинах, как и другие его слова, преуменьшающие стремление к торговым соглашениям, - часть его стиля ведения переговоров.
Издание подчеркивает, что эта стратегия имеет негативные последствия, поскольку Трамп посеял неопределённость, в том числе и юридическую, дважды отложив введение взаимных пошлин.
"Некоторые в партии Трампа опасаются, что его противоречивые заявления могут подорвать позиции США на переговорах, особенно учитывая его постоянные расхождения во мнениях с экономическими советниками, ведущими переговоры", - добавляет Wall Street Journal.
Миру надоело уговаривать Запад
Вчера, 08:00
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Впервые за полвека: доллару готовы подписать приговор
12 июля, 08:00