https://ria.ru/20250715/trump-2029157929.html

Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с Путиным

Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с Путиным - РИА Новости, 15.07.2025

Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T08:59:00+03:00

2025-07-15T08:59:00+03:00

2025-07-15T09:55:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с президентом России Владимиром Путиным. "Я разочарован в нем, но не заканчиваю иметь с ним дело", — отметил он в интервью британскому телевидению.Когда Трампа спросили о доверии к Путину, тот сказал, что почти никому не доверяет.По словам политика, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Москвой по Украине.Ультиматум ТрампаВ понедельник глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.

https://ria.ru/20250714/nato-2029120128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире