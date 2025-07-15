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Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с Путиным - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 15.07.2025 (обновлено: 09:55 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/trump-2029157929.html
Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с Путиным
Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с Путиным - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с Путиным
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:59:00+03:00
2025-07-15T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с президентом России Владимиром Путиным. "Я разочарован в нем, но не заканчиваю иметь с ним дело", — отметил он в интервью британскому телевидению.Когда Трампа спросили о доверии к Путину, тот сказал, что почти никому не доверяет.По словам политика, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Москвой по Украине.Ультиматум ТрампаВ понедельник глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
https://ria.ru/20250714/nato-2029120128.html
https://ria.ru/20250715/tramp-2029153656.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с Путиным

Трамп заявил, что разочарован в Путине, но не заканчивает иметь дело с ним

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с президентом России Владимиром Путиным.
"Я разочарован в нем, но не заканчиваю иметь с ним дело", — отметил он в интервью британскому телевидению.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
НАТО ждет реакции Путина на заявления Трампа
Вчера, 22:32
Когда Трампа спросили о доверии к Путину, тот сказал, что почти никому не доверяет.
По словам политика, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Москвой по Украине.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Трамп считает, что Россия победит в украинском конфликте, пишут СМИ
07:59

Ультиматум Трампа

В понедельник глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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