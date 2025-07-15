https://ria.ru/20250715/trump-2029157929.html
Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с Путиным
Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с Путиным - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с Путиным
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:59:00+03:00
2025-07-15T08:59:00+03:00
2025-07-15T09:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:367:2986:2047_1920x0_80_0_0_cab4ce7309151a5a239f5173156d77c9.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с президентом России Владимиром Путиным. "Я разочарован в нем, но не заканчиваю иметь с ним дело", — отметил он в интервью британскому телевидению.Когда Трампа спросили о доверии к Путину, тот сказал, что почти никому не доверяет.По словам политика, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Москвой по Украине.Ультиматум ТрампаВ понедельник глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
https://ria.ru/20250714/nato-2029120128.html
https://ria.ru/20250715/tramp-2029153656.html
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_457:357:2710:2047_1920x0_80_0_0_38cc223a14033e1c046e8ed435bec020.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с Путиным
Трамп заявил, что разочарован в Путине, но не заканчивает иметь дело с ним
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не заканчивает иметь дело с президентом России Владимиром Путиным.
"Я разочарован в нем, но не заканчиваю иметь с ним дело", — отметил он в интервью британскому телевидению.
Когда Трампа спросили о доверии к Путину, тот сказал, что почти никому не доверяет.
По словам политика, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Москвой по Украине.
В понедельник глава Белого дома поставил Москве 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим Трамп заявил, что Штаты и ЕС
достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.