https://ria.ru/20250715/trevoga-2029148813.html
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:37:00+03:00
2025-07-15T06:37:00+03:00
2025-07-15T06:37:00+03:00
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС по региону в Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена в регионе в 03.55 мск, она длилась более двух часов. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области. Сохраняется желтый уровень "Воздушная опасность" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА, длившуюся более двух часов