https://ria.ru/20250715/trevoga-2029148667.html
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:34:00+03:00
2025-07-15T06:34:00+03:00
2025-07-15T07:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС РФ. "Беспилотная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Крыму объявили опасность атаки БПЛА
На всей территории Республики Крым объявили опасность атаки БПЛА