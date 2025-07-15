https://ria.ru/20250715/trevoga-2029143065.html

В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников

В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025

В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Пензенской области, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025

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2025-07-15T05:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

пензенская область

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Пензенской области, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Внимание! В Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пензенская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, пензенская область