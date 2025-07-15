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В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников
В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Пензенской области, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:00:00+03:00
2025-07-15T05:00:00+03:00
2025-07-15T05:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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пензенская область
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Пензенской области, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Внимание! В Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пензенская область
В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников
На всей территории Пензенской области объявили опасность атаки беспилотника