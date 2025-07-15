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В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:00 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/trevoga-2029143065.html
В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников
В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Пензенской области, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:00:00+03:00
2025-07-15T05:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
пензенская область
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Пензенской области, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Внимание! В Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пензенская область
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происшествия, пензенская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пензенская область
В Пензенской области объявили опасность атаки беспилотников

На всей территории Пензенской области объявили опасность атаки беспилотника

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Пензенской области, сообщили в ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
"Внимание! В Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПензенская область
 
 
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