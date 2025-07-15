https://ria.ru/20250715/trevoga-2029140053.html

В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотника

В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотника - РИА Новости, 15.07.2025

В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотника

Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T04:07:00+03:00

2025-07-15T04:07:00+03:00

2025-07-15T04:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщает главное управление МЧС РФ по региону в Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250707/trevoga-2027565589.html

липецкая область

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность