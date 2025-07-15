https://ria.ru/20250715/trevoga-2029139758.html
В Татарстане объявили режим опасности атаки беспилотников
В Татарстане объявили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 15.07.2025
В Татарстане объявили режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Республике Татарстан, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:00:00+03:00
2025-07-15T04:00:00+03:00
2025-07-15T04:00:00+03:00
республика татарстан (татарстан)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Республике Татарстан, сообщается в приложении МЧС РФ. "Экстренная информация РСЧС: Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика татарстан (татарстан), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Республика Татарстан (Татарстан), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Татарстане объявили режим опасности атаки беспилотников
На всей территории Республики Татарстан объявили режим опасности атаки БПЛА