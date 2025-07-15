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В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025

В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025

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2025-07-15T00:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

елец

елецкий район

липецкая область

игорь артамонов

безопасность

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА для Ельца и Елецкого района", - сообщил Артамонов. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется сигнал воздушной опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

елец

елецкий район

липецкая область

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Дарья Буймова

елец, елецкий район, липецкая область, игорь артамонов, безопасность