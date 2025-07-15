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В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 15.07.2025
В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:43:00+03:00
2025-07-15T00:43:00+03:00
2025-07-15T00:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
елец
елецкий район
липецкая область
игорь артамонов
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Ельце и Елецком районе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. "Отбой красного уровня "Угроза атаки БПЛА для Ельца и Елецкого района", - сообщил Артамонов. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется сигнал воздушной опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА
Артамонов: в Ельце и Елецком районе Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА