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В Тамбовской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:15 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/trevoga-2029128156.html
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.07.2025
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T00:15:00+03:00
2025-07-15T00:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
тамбовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Тамбовская область. Внимание! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тамбовская область
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Дарья Буймова
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тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Тамбовской области объявили воздушную тревогу

На всей территории Тамбовской области объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами
Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Командный пункт во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Тамбовской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Тамбовская область. Внимание! "Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТамбовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Безопасность
 
 
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