https://ria.ru/20250715/treskunov-2029287918.html
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 15.07.2025
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей признанного в РФ иностранным агентом актера Семена Трескунова* за нарушение закона об иноагентах,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей признанного в РФ иностранным агентом актера Семена Трескунова* за нарушение закона об иноагентах, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Трескунов* Семен Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказали в суде. Протокол был составлен за непредставление иностранным агентом данных о себе в уполномоченный орган. До этого актера дважды штрафовали за отсутствие иноагентской маркировки в публикациях в интернете – на 40 и 45 тысяч рублей. Трескунов* попал в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Помимо этого, Трескунов* сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ и включенным в реестр иноагентов. Проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
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Культура, Россия, Москва, кино, Кино и сериалы, иноагент, иноагенты, Происшествия
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Актера Трескунова оштрафовали за непредставление данных иноагента