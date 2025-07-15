https://ria.ru/20250715/trebovaniya--2029269292.html

В Петербурге начали действовать требования к внешнему виду курьеров

В Петербурге начали действовать требования к внешнему виду курьеров - РИА Новости, 15.07.2025

В Петербурге начали действовать требования к внешнему виду курьеров

Обязательные требования к внешнему виду и транспорту курьеров служб доставки начали действовать в Санкт-Петербурге со вторника, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:09:00+03:00

2025-07-15T16:09:00+03:00

2025-07-15T16:09:00+03:00

санкт-петербург

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500071_101:0:2595:1403_1920x0_80_0_0_ea4f2ce628b91e5bef2f9b1a05da2e02.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Обязательные требования к внешнему виду и транспорту курьеров служб доставки начали действовать в Санкт-Петербурге со вторника, сообщил городской комитет по транспорту. "Сегодня вступило в силу распоряжение комитета по транспорту о требованиях к внешнему виду, транспорту и идентификационным номерам курьеров, осуществляющих доставку товаров на территории Петербурга. В частности, правилами вводится обязанность... иметь опрятный вид и светоотражающие элементы на одежде и транспортном средстве", – говорится в Telegram-канале ведомства. В число обязательных требований к курьерам входит также читаемость идентификационного номера на их одежде, сумке и средстве передвижения. Ранее с 1 июля в Петербурге вступили в силу новые правила передвижения для курьеров на электровелосипедах и электросамокатах, сообщал комитет по транспорту. Скорость на тротуарах и пешеходных зонах ограничена до 10 километров в час, а движение по ряду улиц с большим количеством пешеходов запрещено. В том числе под запрет попали Гороховая, Большая и Малая Морские улицы, Загородный проспект, Исаакиевская площадь, Английская и Адмиралтейская набережные.

https://ria.ru/20250627/mironov-2025699885.html

https://ria.ru/20250530/kurery-2019896552.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, общество