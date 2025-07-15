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В Петербурге начали действовать требования к внешнему виду курьеров - РИА Новости, 15.07.2025
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16:09 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/trebovaniya--2029269292.html
В Петербурге начали действовать требования к внешнему виду курьеров
В Петербурге начали действовать требования к внешнему виду курьеров - РИА Новости, 15.07.2025
В Петербурге начали действовать требования к внешнему виду курьеров
Обязательные требования к внешнему виду и транспорту курьеров служб доставки начали действовать в Санкт-Петербурге со вторника, сообщил городской комитет по... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:09:00+03:00
2025-07-15T16:09:00+03:00
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Обязательные требования к внешнему виду и транспорту курьеров служб доставки начали действовать в Санкт-Петербурге со вторника, сообщил городской комитет по транспорту. "Сегодня вступило в силу распоряжение комитета по транспорту о требованиях к внешнему виду, транспорту и идентификационным номерам курьеров, осуществляющих доставку товаров на территории Петербурга. В частности, правилами вводится обязанность... иметь опрятный вид и светоотражающие элементы на одежде и транспортном средстве", – говорится в Telegram-канале ведомства. В число обязательных требований к курьерам входит также читаемость идентификационного номера на их одежде, сумке и средстве передвижения. Ранее с 1 июля в Петербурге вступили в силу новые правила передвижения для курьеров на электровелосипедах и электросамокатах, сообщал комитет по транспорту. Скорость на тротуарах и пешеходных зонах ограничена до 10 километров в час, а движение по ряду улиц с большим количеством пешеходов запрещено. В том числе под запрет попали Гороховая, Большая и Малая Морские улицы, Загородный проспект, Исаакиевская площадь, Английская и Адмиралтейская набережные.
https://ria.ru/20250627/mironov-2025699885.html
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санкт-петербург, общество
Санкт-Петербург, Общество
В Петербурге начали действовать требования к внешнему виду курьеров

В Петербурге начали действовать обязательные требования к внешнему виду курьеров

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Невский проспект со смотровой площадки Думской башни в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Обязательные требования к внешнему виду и транспорту курьеров служб доставки начали действовать в Санкт-Петербурге со вторника, сообщил городской комитет по транспорту.
"Сегодня вступило в силу распоряжение комитета по транспорту о требованиях к внешнему виду, транспорту и идентификационным номерам курьеров, осуществляющих доставку товаров на территории Петербурга. В частности, правилами вводится обязанность... иметь опрятный вид и светоотражающие элементы на одежде и транспортном средстве", – говорится в Telegram-канале ведомства.
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В число обязательных требований к курьерам входит также читаемость идентификационного номера на их одежде, сумке и средстве передвижения.
Ранее с 1 июля в Петербурге вступили в силу новые правила передвижения для курьеров на электровелосипедах и электросамокатах, сообщал комитет по транспорту. Скорость на тротуарах и пешеходных зонах ограничена до 10 километров в час, а движение по ряду улиц с большим количеством пешеходов запрещено. В том числе под запрет попали Гороховая, Большая и Малая Морские улицы, Загородный проспект, Исаакиевская площадь, Английская и Адмиралтейская набережные.
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