https://ria.ru/20250715/tramp-2029273987.html

Заявления Трампа вовлекают его в конфликт на Украине, считает эксперт

Заявления Трампа вовлекают его в конфликт на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2025

Заявления Трампа вовлекают его в конфликт на Украине, считает эксперт

Последние заявления президента США Дональда Трампа, обвинявшего администрацию бывшего американского лидера Джозефа Байдена в развязывании эскалации на Украине,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:24:00+03:00

2025-07-15T16:24:00+03:00

2025-07-15T16:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

сша

киев

дональд трамп

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Последние заявления президента США Дональда Трампа, обвинявшего администрацию бывшего американского лидера Джозефа Байдена в развязывании эскалации на Украине, вовлекают его самого в этот конфликт, выразила мнение в беседе с РИА Новости эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. "Это заявление имеет политические последствия для Трампа: принимая на себя обязательства по оказанию новой помощи Украине в любой форме, он делает эту войну своей, как бы ему ни хотелось утверждать обратное", - сказала агентству Кавана. Собеседница агентства отметила, что американскому лидеру теперь будет сложнее выйти из конфликта и сократить участие в нем США. Так он рискует быть обвиненным в поражении Украины, подчеркнула эксперт. Также Кавана полагает, что электорату Трампа может импонировать идея европейских вливаний в американскую военную промышленность, но его сторонники, тем не менее, могут усмотреть в этом решении президента возвращение к политическому курсу предыдущей администрации Байдена. "Они все же могут рассматривать это как возвращение к политике Байдена в отношении Украины и будут беспокоиться, чем обернется дополнительная помощь Украине для американской боеготовности", - считает собеседница агентства. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029254916.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029194379.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, нато