Заявления Трампа вовлекают его в конфликт на Украине, считает эксперт
Аналитик Кавана: Трамп рискует вовлечься в конфликт, оказывая помощь Украине
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Последние заявления президента США Дональда Трампа, обвинявшего администрацию бывшего американского лидера Джозефа Байдена в развязывании эскалации на Украине, вовлекают его самого в этот конфликт, выразила мнение в беседе с РИА Новости эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
"Это заявление имеет политические последствия для Трампа: принимая на себя обязательства по оказанию новой помощи Украине в любой форме, он делает эту войну своей, как бы ему ни хотелось утверждать обратное", - сказала агентству Кавана.
Собеседница агентства отметила, что американскому лидеру теперь будет сложнее выйти из конфликта и сократить участие в нем США. Так он рискует быть обвиненным в поражении Украины, подчеркнула эксперт.
Также Кавана полагает, что электорату Трампа может импонировать идея европейских вливаний в американскую военную промышленность, но его сторонники, тем не менее, могут усмотреть в этом решении президента возвращение к политическому курсу предыдущей администрации Байдена.
"Они все же могут рассматривать это как возвращение к политике Байдена в отношении Украины и будут беспокоиться, чем обернется дополнительная помощь Украине для американской боеготовности", - считает собеседница агентства.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.