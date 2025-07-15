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Заявления Трампа вовлекают его в конфликт на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/tramp-2029273987.html
Заявления Трампа вовлекают его в конфликт на Украине, считает эксперт
Заявления Трампа вовлекают его в конфликт на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2025
Заявления Трампа вовлекают его в конфликт на Украине, считает эксперт
Последние заявления президента США Дональда Трампа, обвинявшего администрацию бывшего американского лидера Джозефа Байдена в развязывании эскалации на Украине,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:24:00+03:00
2025-07-15T16:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
киев
дональд трамп
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Последние заявления президента США Дональда Трампа, обвинявшего администрацию бывшего американского лидера Джозефа Байдена в развязывании эскалации на Украине, вовлекают его самого в этот конфликт, выразила мнение в беседе с РИА Новости эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана. Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. "Это заявление имеет политические последствия для Трампа: принимая на себя обязательства по оказанию новой помощи Украине в любой форме, он делает эту войну своей, как бы ему ни хотелось утверждать обратное", - сказала агентству Кавана. Собеседница агентства отметила, что американскому лидеру теперь будет сложнее выйти из конфликта и сократить участие в нем США. Так он рискует быть обвиненным в поражении Украины, подчеркнула эксперт. Также Кавана полагает, что электорату Трампа может импонировать идея европейских вливаний в американскую военную промышленность, но его сторонники, тем не менее, могут усмотреть в этом решении президента возвращение к политическому курсу предыдущей администрации Байдена. "Они все же могут рассматривать это как возвращение к политике Байдена в отношении Украины и будут беспокоиться, чем обернется дополнительная помощь Украине для американской боеготовности", - считает собеседница агентства. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029254916.html
https://ria.ru/20250715/tramp-2029194379.html
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украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Заявления Трампа вовлекают его в конфликт на Украине, считает эксперт

Аналитик Кавана: Трамп рискует вовлечься в конфликт, оказывая помощь Украине

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Последние заявления президента США Дональда Трампа, обвинявшего администрацию бывшего американского лидера Джозефа Байдена в развязывании эскалации на Украине, вовлекают его самого в этот конфликт, выразила мнение в беседе с РИА Новости эксперт аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавана.
Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
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"Это заявление имеет политические последствия для Трампа: принимая на себя обязательства по оказанию новой помощи Украине в любой форме, он делает эту войну своей, как бы ему ни хотелось утверждать обратное", - сказала агентству Кавана.
Собеседница агентства отметила, что американскому лидеру теперь будет сложнее выйти из конфликта и сократить участие в нем США. Так он рискует быть обвиненным в поражении Украины, подчеркнула эксперт.
Также Кавана полагает, что электорату Трампа может импонировать идея европейских вливаний в американскую военную промышленность, но его сторонники, тем не менее, могут усмотреть в этом решении президента возвращение к политическому курсу предыдущей администрации Байдена.
"Они все же могут рассматривать это как возвращение к политике Байдена в отношении Украины и будут беспокоиться, чем обернется дополнительная помощь Украине для американской боеготовности", - считает собеседница агентства.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАКиевДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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