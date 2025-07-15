Трамп не заинтересован в реализации санкций против России, пишет Time
Time: Трамп не заинтересован в введении новых санкций против России
Дональд Трамп
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на прошлой неделе призвала конгрессменов воздержаться от рассмотрения законопроекта сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых санкций в отношении России, поскольку Трамп не заинтересован в его реализации, сообщает издание Time со ссылкой на источник.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* , известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
Согласно источнику, Белый дом на прошлой неделе призвал законодателей воздержаться от рассмотрения этого законопроекта. "Трамп этого не хочет", - приводит издание слова собеседника.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов