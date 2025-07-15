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Трамп не заинтересован в реализации санкций против России, пишет Time - РИА Новости, 15.07.2025
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14:28 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/tramp-2029243337.html
Трамп не заинтересован в реализации санкций против России, пишет Time
Трамп не заинтересован в реализации санкций против России, пишет Time - РИА Новости, 15.07.2025
Трамп не заинтересован в реализации санкций против России, пишет Time
Администрация президента США Дональда Трампа на прошлой неделе призвала конгрессменов воздержаться от рассмотрения законопроекта сенатора Линдси Грэма* (внесен... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:28:00+03:00
2025-07-15T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на прошлой неделе призвала конгрессменов воздержаться от рассмотрения законопроекта сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых санкций в отношении России, поскольку Трамп не заинтересован в его реализации, сообщает издание Time со ссылкой на источник. Ранее американский сенатор Линдси Грэм* , известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Согласно источнику, Белый дом на прошлой неделе призвал законодателей воздержаться от рассмотрения этого законопроекта. "Трамп этого не хочет", - приводит издание слова собеседника. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250715/ssha-2029204454.html
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россия, сша, украина, дональд трамп, кайя каллас, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз
Трамп не заинтересован в реализации санкций против России, пишет Time

Time: Трамп не заинтересован в введении новых санкций против России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на прошлой неделе призвала конгрессменов воздержаться от рассмотрения законопроекта сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о введении новых санкций в отношении России, поскольку Трамп не заинтересован в его реализации, сообщает издание Time со ссылкой на источник.
Ранее американский сенатор Линдси Грэм* , известный своей антироссийской риторикой, внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Накажут сами себя". Что на самом деле стоит за ультиматумом Трампа
12:45
Согласно источнику, Белый дом на прошлой неделе призвал законодателей воздержаться от рассмотрения этого законопроекта. "Трамп этого не хочет", - приводит издание слова собеседника.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Кремле назвали новые заявления Трампа о России весьма серьезными
12:55
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампКайя КалласВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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